Neredeyse Her Şeyi Hatırlamanın Bilimsel Yolu: Çizmek

Bir bilim insanı, neredeyse her şeyi hatırlamayı sağlayan bir hafıza yöntemini açıkladı.

Unutkanlık sık sık yaşadığımız bir sorun. Bazen önemli bir günü, bazen yapmamız gereken bir işi, bazen eşyalarımızı unutuyoruz. Önemli şeyleri unutmaktan nefret edenlerden iseniz bu yöntem çok işinize yarayacak.

Consciousness and Cognition dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, yeni bilgileri akılda tutmanın en iyi yolu, o bilgiyi hatırlatacak bir şey çizmek. Bu yöntem, yazmaktan, not tutmaktan ve görselleştirmekten çok daha faydalı. Kafada canlandırmak yerine kağıda çizmek, bir bilginin hafızaya daha sağlam yerleşmesini sağıyor.

Üstelik yöntemin işe yaraması için modern zamanların Da Vinci’si olmaya gerek yok, ortalamanın altı çizim kabiliyeti bile yeterli.

Kanada’daki Waterloo Üniversitesi’nde araştırmalarını sürdüren doktora adayı Melissa Meade, bu bulguların özellikle hafıza kaybından muzdarip olanlar ve yaşlanan yetişkinler için önemli olduğunu söylüyor.

Meade yaptığı açıklamada, “Bir resim çizmek çok basit bir iş ve günlük hayata çok rahat uygulanabilir. Örneğin, daha sonra yapmayı planladığınız yemek için almanız gereken erzakların resmini çizmek, bu bilginin daha sonra hatırlanmasında yazmaktan çok daha etkili.” diyor.

Araştırmacılar bu çalışmada, üniversite öğrencilerinden 80 yaşındakilere kadar 48 yetişkin katılımcıyla çalıştı. İlk başta katılımcılardan 15 sözcük yazmaları ve 15 sözcüğü de karalamalarla ifade etmeleri istendi.

Daha sonra ise katılımcıların zihinlerini başka yöne çekmek ve dikkatlerini dağıtmak için katılımcılara 60 ses dosyasını düşük, orta ve yüksek olarak ayırmaları söylendi.

Bu “filler”, yani aradaki boşluğu dolduracak görev tamamlandıktan sonra katılımcılara iki dakika süre verildi. Katılımcılardan bu iki dakika içerisinde hatırlayabildikleri kadar sözcük hatırlamaları istendi.

En sonunda, her yaş grubunda çizim yaparak anlatılan kavramların zihinde daha iyi oturduğu ve yeni bilginin zihinde daha iyi kodlandığı ortaya çıktı. Araştırmacıya göre bu durumun sebebi, çizme işleminin daha fazla öğrenme yöntemini kullanması. Bir şeyin resmini çizmek görsel, uzaysal, sözlü, anlamsa ve motor öğrenme becerilerinin tamamının kullanılmasını sağlıyor.

Konu hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekse de araştırmacı, araştırmasının sonuçlarından ve insanlara sağlayabileceği faydalardan dolayı heyecanlı. İnsanlar olarak yaşlandıkça yeni bilgileri öğrenme ve işleme yeteneğimiz azalıyor. Çizme işlemi ise zihnin daha az zayıflayan bölgelerinin de bilgi edinmede ve hafıza işlemlerinde kullanılmasını sağlıyor.

Bu yöntem yalnızca yaşı ilerlemiş insanlar için değil, gençler için de daha iyi sonuçlar veriyor. Araştırmaya göre bir şeyi tekrar tekrar yazmaktansa onu çizmek ya da bir hareketi onunla eşleştirmek çok daha verimli bir yöntem olarak göze çarpıyor.

Herkesin öğrenme yöntemi elbette ki farklı ancak bir şeyin aklınızda kalması için çizim yapmaya bir şans vermeniz faydanıza olacak gibi gözüküyor.