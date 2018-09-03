Neredeyse Hiç Şaşmayan Saat, Önemli Bir Ödüle Layık Görüldü

40 milyon yıl sonunda sadece bir saniye şaşıran bir saat geliştiren Avustralyalı bilim adamları, ülkenin en önemli bilim ödüllerinden biriyle ödüllendirildi.

Sapphire Clock isimli saat, piyasada bulunan diğer sistemlerden bin kata kadar daha hassas ve doğru. Saatin bu özelliği sayesinde Avustralya, mevcut radar savunma sistemini daha rahat geliştirebilecek.

Sapphire Clock, Adelaide Üniversitesi'ndeki bir ekip tarafından geliştirildi. 20 yılı aşkın bir süredir devam eden araştırma ve geliştirmenin bir sonucu olan sistem, ülkeye yönelik olası tehditler hakkında daha fazla bilginin elde edilmesini sağlayabiliyor. Ayrıca Sapphire Clock, Avustralya'nın en önemli ödüllerinden Evreka Ödülü'ne layık görüldü.

Yarışmada finale kalan 47 takıma 16 farklı ödül verildi. Ödüller; bilimde araştırma ve yenilik, bilime katılım ve okuldaki bilim gibi farklı kategorilerdeydi. Saati geliştiren bilim adamları ise 'Avustralya'nın Korunmasında Üstün Bilim' kategorisinde Savunma Bilimi ve Teknolojisi Ödülü'ne layık görüldü.

Sapphire Clock, üniversitenin Fotonik ve İleri Düzey Algılama Enstitüsü'nde bir start-up şirketi olan Cryoclock tarafından geliştirildi. Takım lideri ve yönetmen Andre Luiten, Sapphire Clock'un uçakları izleyen ve Avustralya'nın kuzeyindeki olayları kontrol eden Jindalee Over-The-Horizon Radar Ağı (JORN) sistemini yükseltme potansiyeli sunacağını söyledi. Bu gelişmenin, Avustralya'nın ülkeye yönelik tehditleri tespit etme kabiliyetini artırabileceğini belirterek, mevcut sisteme göre kıyıdan daha uzak mesafelerde daha küçük nesnelerin görülmesine yardımcı olabileceği açıklamasını yaptı.

Profesör Luiten, son olarak "Nesneleri büyük mesafelerde algılama hassasiyeti, referans saat frekanslarının saflığına bağlıdır. Sapphire Clock, JORN'un mevcut teknolojisinden 1000 kat daha saf sinyaller üretmesine izin verecektir." cümlelerini ekledi.