Adeta Yaşayan Robotlar Üreten Türk Sanatçıdan 10 Eser

Heykel, insanlık tarihi boyunca gelişen en köklü sanat dallarından birisi oldu. Mermerleri anatomik olarak neredeyse hatasız insan figürlerine dönüştüren Michelangelo’nun eserlerine hala hayranlıkla bakıyoruz. Şimdiyse son yıllarda yaptığı çalışmalarıyla dünya çapında saygınlığa ulaşan, heykellere teknolojiyle hayat veren Server Demirtaş ve eserleriyle tanışıyoruz.

Teknoloji ve sanat herhangi bir noktada kesişebilir mi? Bu sorunun cevabı tabii ki de evet. Yapay zekalar tarafından üretilen tablolar, kısa film senaryoları ve edebi metinleri geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde duymuştuk. Peki ya heykellere teknolojiyle sanki hayattalarmış gibi dokunuşlar yapabilir miyiz?

Server Demirtaş ile tanışın. Kendisi, hayal gücünün dehlizlerinde dolaşan bir sanat makinisti. Yaptığı heykeller, akıllara durgunluk verecek kadar gerçekçi. Hatta onların gerçekten hayatta olduklarını duysanız şaşırmayacağınız kadar canlı ve insancıl görünüyorlar. Yapıtlarıyla cansız nesnelere insani ruh hallerini temsil eden kinetik hareketler kazandıran Demirtaş, bir süredir dünyanın farklı noktalarında sergiler açıyor.

Günlük hayatınızda yaşadığınız bazı esstantaneler, Demirtaş’ın “robotlarıyla” yeniden hayat bulunca, kendinizi popüler bilim kurgu dizisi Westworld dünyasının tam ortasında hissetmeniz muhtemel. Server Demirtaş’ın ellerinden çıkıp gerçekliği sorgulatan 10 eseri listeliyoruz, haydi başlayalım.

"Kavga":

"Kedi Yürüyüşü":

"Saklambaç":

"Gözler":

"Çocuk":

Utanmak:

"Dilek Tutan Makine":

"Rüya":

Kulaktan kulağa:

"Aynalı Kadın":

"Nefes":

Server Demirtaş'ı başarısından dolayı tebrik ediyor. Kendisinin eserlerine sık sık göz atmanızı tavsiye ediyoruz.