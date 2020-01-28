Nevada Üniversitesi’nden araştırmacılar, insanların baktıkları yerdeki odaklanılan noktayı tespit edecek bir gözlük seti geliştirdiler. Geliştirilen teknoloji ile elde edilecek videolar, birçok alanda teknolojinin gelişmesini sağlayabilir.

Nevada Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, Almanya’da üretilen bir gözlük üzerinde geliştirme çalışmaları yapıyor. Ticari olarak satışı devam eden gözlükte, kullanıcının göz hareketlerini takip etmek için geriye dönük olarak iki kamera bulunuyor. Gözlük seti, kameraların yanında bir de ivme ölçer ve jiroskopu birleştirerek hareket sensörü görevi gören eylemsizlik ölçüm birimine sahip.

Nevada Üniversitesi’nden Paul MacNeilage ve ekibi, söz konusu gözlük setine, kullanıcının nereye baktığını kaydedecek öne bakan iki kamera daha ekledi. Eklenen yeni kameralarla beraber sistem, kullanıcının baktığı bölgedeki odaklanılan noktayı gösterebiliyor. Araştırmacılar, gözlükten elde edilecek verileri, gözlük üzerinde tutmak yerine sırt çantasında taşınacak bir bilgisayarda depolamayı tercih ettiler.

Geliştirilen sistem, kullanıcının sadece görüş ve göz hareketlerini kaydetmekle kalmıyor. Sistem aynı zamanda kullanıcının GPS koordinatlarını, kafa ve vücut hareketlerini de üç boyutlu olarak izliyor. Sistem, yürüyüşe çıkan bir kullanıcının belirli bir zamanda gözlerinin odaklandığı noktayı yeşil bir nokta ile gösteriyor.

Nevada Üniversitesi’nden araştırmacıların geliştirdiğine benzer sistemler farklı araçtırma ekiplerince de geliştirilmeye devam ediyor. Ancak daha önce geliştirilen sistemler, kullanıcının kafasının üst kısmı ile çenesi arasına kurulan bir destekle, sadece laboratuvar ortamında çalışabiliyor.

Geliştirilen yeni sistemin 5 farklı laboratuvarda kullanılması planlanıyor. Laboratuvar testlerinin ardından müze ve kütüphane gibi yerlerde gezecek, alışveriş yapacak, bisiklete binecek ve işe gidip gelecek 5 ile 70 yaş arasındaki gönüllüler, gözlük setini kullanacaklar.

Gönüllülerin katılımı ile yapılacak çalışmanın ardından 240 saatin üzerinde birinci şahıs videosunun toplanması planlanıyor. Toplanan videolar Nevada Üniversitesi’nde bulunan bir sunucuda saklanacak.

Visual Experience Database (Görsel Deneyim Veri Tabanı) ismi verilen veri tabanı, diğer kurumlardan bilim insanlarının da kullanımına açık olacak. Araştırmacılar, veri tabanının başka bilim insanlarına açık olmasının sinir bilim, bilişsel bilim, yapay zeka ve hatta sanat alanlarında büyük gelişmelere kapı açacağını düşünüyorlar.

Nevada Üniversitesi’nden araştırmacıların geliştirdikleri sistemin videosu: