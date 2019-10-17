Nesine Benzeri 10 Güvenli Mobil Bahis Uygulaması

Sahadan com ve Maçkolik, nesine, bein sports gibi favori 11 yasal canlı bahis ve maç tahmini uygulamasını sizin için derledik. Mobil uygulamalar arasında en çok ilgi çeken, beklentilerinize cevap veren bütün uygulamalar burada.

Maç tahmini uygulamaları ile keyifli zamanlar yaşamak ve eğlenceli oyunlar takip etmek isteyen pek çok spor tutkunu, yasal olan uygulamaları kullanarak resmi bir şekilde oyunlarını oynuyor. İddia oynamayı sevenlerin gözde oyunlarından olan Sahadan ve Nesine gibi uygulamalar, mobil cihazlardan oldukça kolay bir şekilde kontrol edildiği için pek çok kişiye uygun çözümler sunuyor.

Bahis tutkunlarının anlık maç takipleri, iddaa kuponları doldurması ve daha pek çok oyun seçimleri için tek yapması gereken bu tarz uygulamalara göz atmak olacaktır. Bahis analizleri, maç tahminleri, kupon doldurmak ya da yapılacak pek çok işlem için en iyi bahis siteleri birbirleri ile sürekli yarışmaktadır.

Biz yasal olarak oyun oynamanızı ve gündemi takip etmenizi sağlayan pek çok uygulamayı sizin için derliyoruz. Tek yapmanız gereken aşağıda yer alan uygulamalarımıza göz atmanız ve ihtiyaçlarınıza göre indirmeniz olacaktır. 10 farklı uygulama için hazır mısınız? O halde hemen başlıyoruz!

Yasa dışı bahis siteleri neden tehlikeli?

Bahis oynamak pek çok kişi için yoğun hayat içerisinde bir kaçış, bir eğlenceli zaman geçirme dünyası yaratıyor. Ülkemizde yasa dışı bahis oynatan siteler genellikle hemen TİB tarafından kapatılsa da, pek çok kişi alternatif oyun yöntemlerine dahil olabiliyor. Ama yasa dışı bahis siteleri tehlikeli olduğu kadar, canınızı da ciddi anlamda sıkabiliyor. Neden mi? Çünkü yasa dışı bahis sitelerinde oynayacağınız bahisler için birkaç farklı madde sayabiliriz. Hemen bakalım:

Yasa dışı bahis siteleri bir suç durumudur, yani burada yer almanız durumunda suç işlemiş oluyorsunuz,

Olası bir yasa dışı bahis sitesinde oyun oynarsanız, kazanç sağlamanız durumunda bu kazançları almanız için garantiniz olmayacaktır.

Paranızı kaptırma ihtimaliniz yüksek olacağı gibi, bahislerde hileler de çok yapılacaktır.

Bu tarz sitelerde genellikle yasa dışı bahis sitesi sahipleri kendileri de yüksek oranlarda oyun oynayıp bilerek kaybedip sizi de oyunlara çekebilmektedir.

Pek çok yöntem ile sizi yenilmiş ya da kaybetmiş gösterebilirler.

Yurt içinde olsalar da, olası sorunlarda hiç bir hak talep edememeniz için sizi yurt dışında yaşadıklarına inandırırlar. Bu durum da bütün takip işleminizin sonuçsuz kalmasına neden olur.

Suç ortakları üzerinden yapılan görev paylaşımları ile pek çok kişi oyunlarda bilinçli kaybedebilir. Belirli bir limitten sonra sizin bütün kazancınıza göz koyabilirler.

Kazandığınız paralar için yasal olmayan nedenlerden söz edilerek hiç bir şekilde hak iddia edememenizi sağlayabilirler.

Bu yüzden yasa dışı bahis sitelerinin birden fazla tehlikesi ve yasal sorunları olmaktadır.

Bu yüzden yasal olarak ülkemizde hizmet veren iddia sitelerine göz atabilirsiniz. En azından canlı maç yayınlarını takip edebilir, anlık iddia oyunları oynayabilirsiniz. Sahadan ya da Nesine gibi uygulamalar bu konuda pek çok kolaylık sağlayacaktır bütün oyuncular için.

Sahadan ve Nesine Gibi Bahis oynayanların favori uygulamaları:

Nesine ve Sahadan gibi bahis oynayanların favori mobil uygulamalarını sizin için listeliyoruz. Aşağıda yer alan uygulamalara göz atarak, hem içeriklerini daha yakından takip edebilir, hem de oyunlarda yer alan bütün seçimleri kolaylıkla ön plana çıkarabilirsiniz.

Aşağıda listelediğimiz uygulamalar tamamen yasal olarak hizmet verdiği için, gönül rahatlığı ile oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Hem anlık takipler, hem kupon oluşturma işlemleri, hem canlı skor görmek, anlık iddia yapmak, canlı bahis oynamak ve daha pek çok işlem için aşağıdaki uygulamalara göz atabilirsiniz.

1. Tuttur:

Yapımcı: S Şans Oyunları A.Ş

Boyut: 4,1 MB

Puan: 2,7 Yıldız

Tuttur uygulaması ile birlikte canlı maç takibi yapabilirsiniz. Tuttur iddaa uygulaması, aynı zamanda naklen bilgilere de ulaşmanızı sağlıyor. Tuttur indir seçeneği için aşağıdaki linki tıklayabilir ve hemen indirmeye başlayabilirsiniz.

2. Maçkolik Canlı Sonuçlar

Yapımcı: Kokteyl

Boyut: 13 MB

Puan: 3,7 Yıldız

Maçkolik uygulaması özellikle iddaa oynayanların anlık takip yaptığı ve canlı sonuçları anlık bildirimler ile aldığı bir uygulamadır. Haberler ve canlı sonuçlar ile oldukça hızlı çalışan bu uygulama kendi bildirimleri ile tamamen ilgili olduğunuz konulara göre yönlendirme yapmaktadır. Maçkolik indir linki ile hemen tıklayıp indirebilirsiniz.

3. Sahadan - Hızlı Canlı Skor

Yapımcı: Kokteyl

Boyut: 23 MB

Puan: 4,2 Yıldız

Hızlı bildirimler ve anlık sonuçlar ile bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Sahadan indir uygulaması ile birlikte iddaa oranlarına da hemen ulaşabilirsiniz. Pek çok iddaa severin kullandığı bu uygulama milyonlarca kişiye hizmet sunmaktadır.

4. beIN Sports TR

Yapımcı: Digiturk

Boyut:9,6 MB

Puan: 3,3 Yıldız

Digiturk platformunun kurduğu bir yazılım olan beIN Sports TR, ligtv uygulamalarının içerisinde yer alıyor ve hızlı maç sonuçları ile ilgili olarak anlık bilgi veriyor. Ücretsiz en popüler olarak ön plana çıkarılan bu uygulama, oldukça geniş bir kitleye hitap ediyor.

5. Bullet Bahis Tahminleri

Yapımcı: Bullet Team

Boyut: 4,8 MB

Puan: 4,4 Yıldız

Daha çok bahis önerileri ve tahminleri üzerine kurulu olan bu uygulama, oldukça geniş bir kitle tarafından kullanılıyor. İnsanlar tahminlerini ve ihtimalleri düşünerek bu uygulama üzerinde aktif bir ilerlemede bulunuyor.

6. Probet: Football Betting Tips

Yapımcı: Halftime Media, Inc.

Boyut: 4,6 MB

Puan: 4,3 Yıldız

​

Bahis tahminleri konusunda özellikle oranları merak edenler ve güncel bilgilere ulaşmak için ortaya çıkarılan bütün seçimleri tek bir tıklama ile kullanabilir ve organize edebilirsiniz. Bu uygulama size bu konuda artı sağlayacaktır.

7. Betmines - İddaa tahminleri ve önerileri

Yapımcı: Sure Bet Expert

Boyut: 23 MB

Puan: 4,6 Yıldız

​

Online iddaa oynamak isteyenlerin ve bahisleri anlık olarak görmek isteyenler için önemli bir program olan Betmines, hem Türkçe hem de pratik kullanım için hizmet veriyor. Ücretsiz olarak denenebilir.

8. Spor Tahmini

Yapımcı: Ruben Manzaneque Hellin

Boyut: 14 MB

Puan: 4,3 Yıldız

Pek çok spor için iddialı bir çalışma sunan bu uygulama, daha çok farklı sporlar için de kullanılıyor. İddaa oynamak isteyenlerin en önemli kriterlerinden olan doğallık unsurunu bu uygulama bünyesinde taşıyor.

9. 365Scores - Canlı Sonuçlar ve Spor Haberleri

Yapımcı:365Scores LTD

Boyut: 15 MB

Puan: 4,7 Yıldız

Canlı skorlardan tutun da anlık bildirimlere ve pek çok spor haberine dair hizmet sunan bu uygulama, Android kullanıcıları için önemli bir ilerleme ilerletiyor. Seçimleri ve kullanımları online olarak görebilirsiniz.

10. LiveScore Live Sport Updates

Yapımcı: LiveScore LTD.

Boyut: 12 MB

Puan: 4,5 Yıldız

Bu uygulama daha çok anlık skorları takip edebileceğiniz ve hem ülkemizde hem de global çaptaki sonuçları gözlemleyebileceğiniz bir uygulama olarak çalışıyor. Bu konuda hızlı bir şekilde indirebilir ve üyelik gerektirmeden kullanmaya başlayabilirsiniz.

11. SofaScore - Canlı skor Sonuçları

Yapımcı: LiveScore LTD.

Boyut: 12 MB

Puan: 4,5 Yıldız

Daha çok skorlar, istatistik durumları ve sonuçlar için futbol dünyasının belki de en büyük etkinliklerini bünyesinde barındıran bir uygulama. En azından iddiası o şekilde. Bu yüzden ilgili arkadaşlarımız indirip deneyebilirler. Bahis uygulaması indir linkini tıklayarak aşağıda yer alan butondan hemen indirebilirsiniz.