Döviz kurundaki hareketlilik, yakıt ve gıda üzerindeki zamlarla vatandaşı zorlamaya devam ediyor. Nestle de ‘zam kervanına’ katıldı ve artık ürünlerini zamlı satacak. Nestle ürünlerinin yeni fiyatları, yayınlanan bir liste üzerinden açıklandı.

Türk Lirası’nın günden güne değer kaybetmesinden dolayı döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere iki gün önce alınan yeni bir kararla benzin fiyatına 77 kuruş ve motorine de 31 kuruş zam gelmişti. Dolar kuru bugün itibariyle 13,86 olunca gıda ve yakıta gelen zamlar da kaçınılmaz oluyor.

Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin en büyük atıştırmalık üreticisi olan Ülker, ürünlerine %35 oranında zam yapacağını açıklamıştı. Yine gıda alanın yapılan %45 oranında bir zam da dün ‘süt ve süt ürünlerine’ gelmişti. Bu listeye adını yazdıran son şirket de Nestle oldu. Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Nestle ürünlerine gelecek zammı Twitter üzerinden açıkladı.

Nestle ürünlerinin zamdan sonraki fiyatları:

Nestle ürünlerine gelen yeni zamlarla birlikte Xpress kahveler 11 TL, Damak çikolatalar 12 TL ve meyveli sütler de 4,5 TL'ye yükseldi. Nestle ürünlerine gelen zamlar üzerine Twitter’dan da tepkiler gecikmedi.

Twitter’dan gelen ilk tepkiler: