Netflix'in abone sayısındaki artışı, rakiplerini ve aktif internet kullanıcısı sayısındaki artışı dikkate alan analistler, Netflix'in 2030 yılında kaç aboneye ulaşmış olacağına dair bir tahminde bulundular. Buna göre Netflix, 2030'da 475 milyon ile 525 milyon arasında aboneye sahip olacak.

Dünyanın en büyük çevrimiçi film ve dizi yayın servisi olan Netflix, 23 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen bizim bildiğimiz anlamda “çevrimiçi yayın servisi” haline son 10 yıl içinde geldi ve ilk Netflix Orijinal yapımı da 2013 yılında karşımıza çıktı.

Netflix, 2010’lu yıllara 20 milyon abone ile giriş yaptı ve aradan geçen 10 uzun yılın ardından abone sayısı 195 milyona ulaşmış durumda. Netflix’in abone sayısındaki artış yıllık bazda hala yüzde 20’nin üzerinde olduğundan Netflix’in doyma noktasından hala çok uzakta olduğu düşünülüyor.

Netflix, 2030 yılında 525 milyon aboneye ulaşabilir

Cisco Systems tarafından açıklanan verilere göre 2018-2023 yılları arasında 1,4 milyar yeni internet kullanıcısı olacak ve 2023 yılında aktif internet kullanıcısı sayısı 5,3 milyarı bulacak. Tahmin edebileceğini gibi aktif internet kullanıcısı sayısındaki artış, Netflix’in abone sayısı artışını da etkileyecek.

RBC Capital analisti Mark Mahaney’nin aktardığı bilgilere göre Netflix’in önümüzdeki 10 yılda ortalama yıllık yüzde 10 abone artışı yaşayacağı öngörülüyor. Bu da Netflix’in 2030 yılında 475 milyon ile 525 milyon arası aboneye sahip olacağı anlamına geliyor.

Netflix, önümüzdeki 10 yılda kar marjını ikiye katlayabilir

Netflix, 200 milyona yaklaşan abone sayısına rağmen hala ‘çok fazla’ kar eden bir şirket değil. Nedeni ise abonelerden ve yatırımcılardan gelen maddi gücün büyük oranda içerik lisanslarına ve orijinal içeriklerin yapım masraflarına aktarılması. Tahminler ise Netflix’in önümüzdeki on yıllık süreçte kar marjını ikiye katlayacağı yönünde.

Netflix’in önümüzdeki 10 yıllık süreçte nereye gideceğini etkileyen bir başka faktör ise rakipler. Şirket, geride bıraktığımız on yılda çevrimiçi yayın sektöründe adeta tekel konumundaydı. Ancak son dönemde Disney, Apple, Amazon gibi devlerin de bu sektöre yatırım yapmaya başlamasıyla birlikte Netflix’in sektördeki yerinin riske girebileceği düşünülüyor.

Şu ana kadar paylaşılan veriler, yukarıda bahsettiğimiz şirketlerin henüz Netflix için bir tehdit oluşturmadığını gösteriyor. Netflix, pandemi öncesinde yaptığı açıklamalarda ilk çeyrekte yüzde 16,9 abone artışı olacağını tahmin ettiğini açıklamıştı ancak artış yine yüzde 20’nin üzerinde oldu. Bu da Disney+ ya da Prime Video gibi servislerin Netflix’ten abone çalamadığını gösteriyor.