Netflix, 12.9 İnçlik Yeni iPad Pro İçin Güncelleme Yayınladı

Aylık abonelik sistemine dayalı en gelişmiş film ve dizi izleme platformu olan Netflix, yeni nesil iPad Pro için uygulamasını güncelledi.

Yeni nesil iPad Pro'ların lansmanının üzerinden 2 hafta geçmemişken, Netflix'ten, cihazların yuvarlak kenarlarını, 12.9 inçlik ekranını ve kaldırılan ana menü tuşunun yerine gelen ana menü çubuğunun uygulamadaki deneyimini iyileştiren bir güncellemeyi, iPad Pro cihazları için kullanıcıların kullanımına bugün itibariyle sundu.

Netflix'in, uygulamasının Apple'ın yeni Liquid Retina Display (Sıvı Retina Ekran) teknolojisine ayak uydurabilmesi için yayınladığı güncellemenin güncelleme notunda:

"Otobüste bir yerden bir yere giderken sıkıldınız ve Netflix'ten bir şeyler izlemeye başladınız ve yanınızda oturan kişi de sizin uygulamanızı gözleriyle takip mi ediyor? Uygulamanızın bu gibi durumlarda, ekranın tamamını kapsayabilmesi için, en yeni olduğundan emin olun. En mükemmel deneyim için en son güncellemeyi edinin. Ayrıca Netflix'in bu sürümünde hataları düzelttik ve performans iyileştirmeleri de yaptık. Emin ol, sadece senin için." ifadelerine yer verildi.

iPad Pro'nun 12.9 inçlik devasa ekranı, yuvarlak köşeleri ve ana menü çubuğunun ekrandaki yeri sebebiyle optimize edilmeyen uygulamalar ekranın tamamını kullanamamakta, üst ve alt tarafta siyah şeritler halinde (kutu içerisinde) çalışmaktaydı. Netflix'in yayınladığı güncelleme ile artık iPad Pro kullanıcıları dizileri ve filmleri cihazlarında tam ekran keyfiyle izleyebilmekte. Biz de tüm özelliklerinden eksiksiz faydalanabilmek için bütün uygulamalarınızı güncel tutmanızı tavsiye ederiz.