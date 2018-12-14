Netflix, 2018'de Başından Kalkılmayan Dizileri Açıkladı

Netflix, 2018 yılı boyunca kelimenin tam anlamıyla 'tek solukta' izlenen dizilerin listesini paylaştı.

Her ne kadar Türkçeye çevirmesi biraz zor olsa da İngilizcede ve dizi dünyasında bir tabir mevcut: Binge-Watch. Bu unvanı hak etmek için başına oturduğunuz diziyi neredeyse hiç mola vermeden tek bir oturuşta bitirmeniz gerekiyor.

Netflix, ufak tefek istisnalar dışında bütün dizileri tek seferde sezonluk olarak yayınladığı için kullanıcıların bu tabirin hakkını vermesi mümkün olabiliyor. 2018 yılında sezon sezon yapılan araştırmaya göre başından hiç kalkılmadan bitirilen diziler de sıralanmış oldu.

2018'in 'Binged-Watch' Yapılan Dizileri

On My Block Making A Murderer: Part 2 13 Reasons Why: Season 2 Last Chance U: Indy Bodyguard Fastest Car The Haunting of Hill House Anne With An E: Season 2 Insatiable Orange Is The New Black: Season 6

Her ne kadar 3 sevilen Marvel yapımını iptal ederek ciddi bir antipati toplamış olsa da Netflix, halen televizyon dünyasının yıldızı konumunda. Son dönemde yaptıkları Anime atılımıyla da adından söz ettiren Netflix, 2019 yılında da dizi severlerin yegane adresi olacağa benziyor.