Netflix, 2019 Hedefini Senede 90 Film Çekmek Olarak Belirledi

Milyonlarca kullanıcısı olan Netflix, yılda 90 filmin yapımını üstlenmeyi planlıyor.

Bu hafta sonu Netflix’te yayınlanan, Alfonso Cuaron’un siyah beyaz filmi Roma'yı izlediyseniz, Netflix’in gelecekte yapmayı planladığı şeylerin tadını almışsınız demektir. Yıllar içerisinde yayın şirketinin piyasadaki payı gittikçe büyüdü; Emmy’de birçok kez aday gösterildi ve ödüllendirildi. Şimdi, Oscar’a aday gösterilmesi beklenen Roma’nın da yayınlanmasıyla birlikte, sektörün ağır topları Netflix’in yanında yer almaya başlayacak gibi görünüyor.

Netflix’in orijinal film içeriği yönetiminden sorumlu yöneticisinin yaptığı açıklamalara göre şirket kendisini Oscar yarışında yer almaya hazırlıyor. Şirket bir sene içerisinde yayınlayacakları 90 büyük film ve bütçesi 200 milyon doları bulan filmlerle birlikte Hollywood’da en üretken stüdyo olmayı hedefliyorlar.

Plan ise şöyle;

Netflix’in filmler için iki yöntemi var. Bir tanesi, bütçesi 20 milyon dolar ile 200 milyon dolar arasında değişen 20 film. Diğeri ise bütçesi 20 milyon dolara kadar yaklaşan 35 film. Servisin animasyon filmleri gibi diğer orijinal içerikleri de hesaplandığında, yıllık yaklaşık 90 kadar film yayınlanmış olacak.

Bunun arkasındaki sorun ise çok fazla müşterisi olan bir servisin, yılda bu kadar çok film yayınlamasının insanların artık sinemaya gitmemesine sebep olabilme ihtimali.