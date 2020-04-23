Çevrimiçi yayın platformu Netflix’in baş içerik sorumlusu Ted Sarandos, COVID-19 nedeniyle çekimlerin durduğu süreçte, film ve dizilerinin büyük kısmını önceden çektiklerini ve 2020’de bir sıkıntı yaşamayacaklarını söyledi.

Koronavirüs pandemisi döneminde gelirini en fazla artıran şirketlerden biri olan Netflix, salgının uzaması durumunda merak edilen önemli bir soruya yanıt verdi. Pek çok sektörde olduğu gibi film - dizi sektöründe de koronavirüs nedeniyle çekimler yapılamıyor. Şu sıralar stoklarını tüketen medya şirketlerinin salgının devam etme durumunda nasıl içerikler paylaşacağı net değil.

Dünyanın en büyük çevrimiçi yayın platformu Netflix, salgın nedeniyle kısıtlamalar devam etse dahi 2020’de yeni içeriklerinin tükenmeyeceğini açıkladı. Önümüzdeki aylar için yeterli içeriğe sahip olan şirket, COVID-19 salgınında yakaladığı hızlı yükselişi devam ettirmeyi hedefliyor. Bu açıklamanın ardından pek çok kişinin aklındaki sorular da netleşmiş oldu.

Pandemi süresince 15 milyondan fazla yeni abone kazanarak 182 milyon aboneye hizmet vermeye başlayan Netflix, çoğu medya şirketine karşı son derece olumlu bir tablo çizmeye devam ediyor. Genelde elindeki içerikleri hızlıca piyasaya süren televizyon sektörünün aksine stoklar halinde ilerleyen Netflix, salgından sonra diğer medya şirketleri için de örnek oluşturabilir.

Netflix’in baş içerik sorumlusu Ted Sarandos, analistlere verdiği bir demeçte, “2020’de yayınlanacak dizi ve filmlerimiz büyük ölçüde çekildi” dedi. Ayrıca dünyanın çeşitli bölgelerinde yeni post prodüksiyon anlaşmaları yaptıklarını belirten Sarandos, bu yıl yayınlanacak içerik sıkıntısı çeken medya devlerinin aksine tüm odağını 2021’e çevirmiş durumda.

2021’de duraklama olabilir

Sarandos, açıklamalarının devamında 2020’de bir sıkıntı yaşanmayacak olsa da 2021’de daha az içerik görebileceğimizi aktardı. Baş içerik sorumlusu, bu açıklamasına rağmen şirketin şu anda uzaktan olacak şekilde 200’den fazla proje üzerinde çalıştığını doğruladı.

Netflix tarafından hazırlanan diziler, filmler, animasyonlar gibi içerikler için 12 aylık planlarının hazır olduğunu belirten şirket, kullanıcılarına salgın süresinde Netflix’in sizi yarı yolda bırakmayacağının garantisini veriyor. Netflix, abone sayısındaki hızlı artışa rağmen önümüzdeki senede düşüş olacağını düşünüyor ve planlamasını böyle yapıyor. Yine de bu zor günlerde içerik sıkıntısı çekmemek kullanıcıları memnun edecektir.