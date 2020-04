2019 yılında Netflix'te yayınlanan Michael Bay'in aksiyon filmi 6 Underground'ın üçleme hâline getirilmesi için kolların sıvandığı iddia edildi. 6 Underground, beklenilen performansı göstermese de ilk ayında 80 milyon kişi tarafından izlenmişti.

Ryan Reynolds’ın başrolünde yer aldığı, Rhett Reese ve Paul Wernick’in senaryosunu yazdığı, Michael Bay imzalı Netflix filmi 6 Underground, 2019 yılında The Irishman ile birlikte Netflix'in önemli yapımlarından biri olmuştu. 6 Underground, The Irishman kadar bekleneni vermese de Netflix'te yayınlanmaya başlanmasından sonraki bir ay içerisinde dünya çapında 80 milyonun üzerinde insan tarafından izlenmişti.

We Got This Covered'ın kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Netflix, 6 Underground'ı üçleme yapmak için kolları sıvadı. Bunun yanı sıra David Franco'nun hayat verdiği 'Six' (Altı) karakterine ayrı bir film dahi yapılabileceği belirtiliyor. Senaryo ya da benzeri ayrıntılar henüz bilinmiyor olsa da Netflix'in 6 Underground için yeni planlarının olduğu görülüyor.

300 milyon dolarlık bir yatırım:

Netflix'in ölçütünün ne olduğu tam anlaşılamasa da görünüşe bakılırsa çevrimiçi yayıncılık devi, bir başka 300 milyon dolarlık yatırım yapmaya ve Michael Bay'le olan ilişkisini genişletmeye niyetli görünüyor. 6 Underground, Michael Bay'in en iyi filmi olarak değerlendirilmese de bir Michael Bay filminden beklediğiniz her şeyi size veriyor. Sırf bu nedenle dahi Michael Bay hayranlarının daha fazlasını istemesi makul görünüyor.

Zaten 6 Underground'ın devam filmine açık olduğu görülüyordu ve filmin yıldızı Ryan Reynolds da bir devam filmine sıcak baktığını söylemişti. Haberin kaynakları daha önce de Transformers'ın yeni kadrosuyla birlikte yeniden çekileceğini ve Ahsoka Tano'nun The Mandalorian'ın ikinci sezonunda yer alacağını iddia etmiş ve bu iddialar doğru çıkmıştı.

Netflix'in 2019 yılına damgasını vuran Martin Scorsese filmi The Irishman de 200 milyon dolara mal olmuş ve Scorsese'nin yıllardır hayalini kurduğu Al Pacino, Robert de Niro ve Joe Pesci'li kadroyu bir araya getirmesine vesile olmuştu. The Irishman, 10 dalda Oscar'a aday gösterilmiş ve dünya çapında büyük bir başarı elde etmişti.

Transformers filmleriyle son yıllarda adından tekrar söz eden Michael Bay, 6 Underground için Deadpool’un senaristleri Rhett Reese ve Paul Wernick ile el ele vermişti. Filmin başrolünde de yine Deadpool serisiyle adından söz ettiren Ryan Reynolds yer alıyor.