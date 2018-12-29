Aylık abonelik sistemine dayalı çalışan film ve dizi platformu Netflix, iOS platformundan abonelik sistemini geri çekti.

Netflix'i iPhone'unuzdan veya iPad'inizden kullanıyorsanız ve otomatik ödeme talimatı vermediyseniz artık aboneliğinizi bu cihazlardan yenileyemeyeceksiniz. iOS platformu kullanıcıları Netflix abonelerini yenileyebilmek için artık Netflix'in internet sitesini kullanmak zorunda.

App Store üzerinden abonelik işlemlerini geri çeken Netflix, iOS kullanıcılarına uygulama içinden abonelik imkanını artık sunmuyor. Yeni abonelik satın almak isteyen kullanıcılar Netflix'in kendi internet sitesine bir tarayıcı ile bilgisayar üzerinden veyahut iOS cihaz üzerinden (Safari veya Chrome vb. uygulamalar ile) giriş yapmaları ve bu yoldan aboneliklerini satın almaları gerekiyor.

Apple'ın %15~%30 arasında ücreti kestiğini söyleyen Netflix, bu miktarın oldukça büyük olduğunu, geliştricileri ve teknoloji devlerini zor durumda bıraktığını belirtti. Netflix yaptığı hareket ile artık kullanıcıların ödediği bütün parayı eksiksiz bir şekilde kendine alıp platformunu daha da iyi yerlere getirebilir duruma geldi.