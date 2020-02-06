Netflix, Android uygulamasında bugün itibarıyla AV1 codec bileşinini kullanarak sıkıştırılmış videoları yayınlamaya başladığını duyurdu. Yüzde 20 artırılmış sıkıştırma verimliliği sağlayan AV1, yeni nesil, telifsiz bir video codec bileşenidir.

Android uygulamasında, AV1 kullanmaya başlayan Netflix, diğer platformlarda da AV1 kullanacağını açıkladı. Netflix, AV1’in daha az veri tüketimine sebep olduğu için mobil veri kullanan kullanıcılar açısından daha uygun olduğunu belirtiyor. AV1’in artırılmış sıkıştırma verimliliği, daha veri harcanması ile sonuçlanacağı için mobilde kullanıma sunulması mantıklı gibi görünüyor.

AV1, VP9’un yerini alması için geliştirildi. Video codec bileşeni Netflix, Google, Amazon Prime gibi büyük içerik sağlayıcılarının bir parçası olduğu Açık Medya İttifakı tarafından geliştirildi. Netflix, Açık Medya İttifakı tarafından desteklenen AV1’in dav1d kod çözücüyü kullandığını da açıkladı. Yayın platformu, dav1d adlı kod çözücüyü Netflix’in 10 bit renk içeriğini oynatabilecek şekilde optimize edildiğini belirtti.

Netflix’te şu anda belirli başlıklar için AV1 kullanıldı. AV1 kullanılarak yayınlanan içerikleri denemek, Netflix tarafından kullanılan veriyi azaltmak isteyenler uygulamadaki “Verileri Kaydet” özelliğini etkinleştirerek bunu yapabilirler. Netflix'in AV1 video codecle entegre ettiği Android uygulamasını edinmek için uygulamanızı güncellemeniz gerekiyor.