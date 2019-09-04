Dünyanın en büyük çevrimiçi yayın platformlarından olan Netflix, yayın stratejisini değiştirecek gibi görünüyor. Bundan önce yapımlarındaki tüm bölümleri tek seferde yayınlayarak kullanıcılara tüm bölümleri 'silip süpürme' imkanı tanıyan Netflix, bazı yapımlarında bu stratejinden vazgeçiyor.

Netflix, yeni bir yapım ya da mevcut yapımları için yeni bir sezon çıkarttığı zaman bu yayınların mevcut sezon için olan tüm bölümlerini aynı anda yayınlamasıyla biliniyordu. Bu sayede platformun kullanıcıları, dilerse bir oturuşta tüm sezonu bitirebiliyor, dilerse bir gün bir bölüm, bir gün üç bölüm şeklinde sezonu izleyebiliyordu.

Birçok kişinin son derece memnun olduğu ve kullanıcılara izledikleri diziyi 'nasıl izleyecekleri' konusunda bir özgürlük veren sistem, Netflix'in yeni bir kararı sonucunda standarda dönecek. Başka bir deyişle diziler, televizyonlarda olduğu şekilde haftalık olarak yayınlanmaya başlayacak.

Netflix'te bulunan The Great British Baking Show'a bakacak olursanız 'Collection 7' isimli sezonun yayında olduğunu ancak yalnızca bir adet bölümün aktif hale geldiğini görebilirsiniz. Gelecek bölümleri de görebildiğiniz alanda hiçbir bölüm izlenebilir değil. Bunun yerine bu bölümlerin ne zaman yayınlanacağını belirten tarihler yer alıyor. Her bölümü bir hafta aralıkla yayınlamaksa izleyicilerin haftalık olarak Netflix'i takip edeceği anlamına geliyor.

The Great British Show, Netflix'te toplu yayınlama modelini bırakan tek yapım da değil. Netflix'in Rhythm & Flow isimli rap yarışması da her hafta belirli bölümleri yayınlanacak şekilde hazırlandı.

9 Ekim tarihinde ilk dört bölümü yayınlanacak olan yarışmanın sonraki üç bölümü bir hafta sonra yayınlanacak. 23 Ekim tarihindeyse geriye kalan üç bölüm yayınlanacak.

Hulu, benzer bir yayınlama modelini bundan önce denemişti. Bir dizi yayınlayacağı zaman izleyicilerin dizinin içerisine girebilmesi, hikayeye adapte olabilmesi için ilk yayında üç bölüm yayınlayan Hulu'yu şimdi de biraz daha farklı da olsa Netflix takip edecek. Netflix, tüm sezonu bir anda yayınladığı modeliyle birçok kişiyi kendine bağlamıştı ancak bu tarz bir yayınlama yönteminin kullanıcılarda nasıl bir etki oluşturacağını da zaman içerisinde göreceğiz.

Güncelleme:

Tarafımıza ulaşan Netflix Türkiye yetkilileri, konuyla ilgili aşağıdaki bilgilendirmede bulundular:

“Geçmişte olduğu gibi bugün de bazı içeriklerimizi haftalık bölümler halinde yayınlamaya devam ediyoruz. Ancak bu genele yayılan bir durum değil. Birkaç istisna haricinde içeriklerimizin tüm bölümlerini aynı anda yayınlamayı sürdüreceğiz. Böylece üyelerimiz beğendikleri yapımları diledikleri yer ve zamanda izlemeye devam edecek.”