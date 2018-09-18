Netflix Avatar: Son Hava Bükücü'yü Live-Action'a Uyarlayacak

Netflix, “Avatar: Son Hava Bükücü” adlı anime dizisini Live-Action'a uyarlayacaklarını duyurdu.

Netflix, bugün yaptığı duyuruya göre Nickelodeon’un ünlü serisi Avatar: Son Hava Bükücü’nün orijinal yürütücüleri Brian Konietzko ve Michael Dante DiMartino ortaklığıyla Live-Action uyarlamasını çekecek.

Avatar dizisi, 2005 ve 2008 yılları arasında Nickelodeon kanalında yayınlanmıştı. Dizi ayrıca Netflix’te de yer almıştı.

Dizinin animasyon versiyonu; insan ve ruh âlemleri arasında bir köprü görevi gören Aang adında bir Avatar’ın hikayesini anlatıyor. Ateş Ulusu’nun öfkeli lideri, Aang’ın hava bükücü dostlarını yok edince; Aang 100 yıllığına ortadan kayboluyor ve sonra dünyada düzeni sağlamak için geri dönüyor.

Konietzko ve DiMartino, Netflix üzerinden yaptıkları ortak açıklamada: “Avatar: Son Hava Bükücü’nün live-action uyarlamasını yönetebilme fırsatına sahip olacağımız için heyecanlıyız. Aang’ın dünyasını her zaman hayal ettiğimiz gibi sinematik bir şekilde, kültürel açıdan uygun bir cast ekibi ile görmek için sabırsızlanıyoruz” dediler.

Dizinin birinci sezonu olan “Son Hava Bükücü”, 2012 yılında sinemaya uyarlanmış ve başrollerde beyaz oyunculara, düşman rollerde ise farklı ten renklerine sahip oyunculara yer verildiği için tepki çekmişti.

Avatar: Son Hava Bükücü’nün live-action dizisinin çekimleri 2019’da başlayacak.