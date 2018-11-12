Dünyanın en büyük online dizi ve film izleme platformlarından bir tanesi olan Netflix, bazı ülkelerde pazara dahil olabilmek için ucuz fiyatlandırma politikasına gitmeyi planlıyor.

Netflix CEO’su Reed Hastings’in geçen hafta Bloomberg’e verdiği röportaja göre Netflix, bazı ülkelerde ucuz fiyatlandırma politikasına gitmeyi düşünüyor. Bu planın bütün ülkelerde mi yoksa Netflix’in henüz söz sahibi olmadığı ve hiç girmediği ülkelerde mi uygulanacağı henüz belli değil. Bu yeni fiyat politikasının uygulanacağı tarihte de kesinleşmiş bir şey yok.

Bloomberg’e göre ucuz Netflix şu an kullanılan haliyle aynı olmayacak. Şu anki en düşük paketinden daha düşük fiyatlı bir paket hazırlamayı düşünen Netflix’in, bu ucuz pakete abone olanlara sunacağı özellikler de daha farklı olacak. Ancak tabii ki henüz kesinleşmiş bir şey yok.

Düşük fiyatlı ve daha az özellikli bu Netflix, Hindistan gibi ülkeler için çok uygun olabilir. Hastings’e göre şirketin Hindistan’da 100 milyonluk bir potansiyeli var. Media Partners Asia yönetcilerinden Vivek Couto’ya göre Netflix’in şu anki politikasıyla Hindistan’da 100 milyon aboneye ulaşması mümkün değil fakat düşük fiyat ve biraz fazla özellik sunarsa Star India’s Hotstar Premium gibi servislerle yarışabilir.

Netflix’in ucuz paketinde sadece Netflix Orijinal İçerikleri sunması da ihtimaller arasında. Tabii tüm bunlar için henüz erken çünkü Netflix’in henüz ucuz paketle ilgili resmi bir açıklaması olmadı.