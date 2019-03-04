Netflix'ten Yeni Bilim Kurgu Gösterisi: Osmosis

Fransız yapımı olan Osmosis, yapay zekanın biyometrik veriler ile birleştiğinde çöpçatanlık konusunda nasıl sonuçlar elde edilebileceğine dair bir alternatif evren sunuyor.

Günümüz teknolojisinin gelişmiş versiyonlarına dair alternatif evrenleri anlatan dizi ve filmler, geniş kitlelerin ilgisini çekmektedir. 2011 yılından bu yana yayınlanmakta olan Black Mirror, bilim kurgu ile ‘teknoloji kıyameti’ senaryolarının ne kadar sevildiğini en iyi gösteren yapımlardan biri olabilir.

Dünyanın en popüler çevrimiçi yayın servislerinden biri olan Netflix, yeni bir bilim kurgu serisini daha aboneleri ile buluşturmak üzere. Yapay zeka ve biyometrik verilerin kullanılması ile Tinder’dan çok daha gelişmiş bir ‘arkadaşlık’ platformunun neler yapabileceğini gösteren Fransız yapımı Osmosis, 29 Mart’tan itibaren Netflix’te olacak.

Amerikan yapımları, büyük bütçeleri nedeni ile daha iyi reklamlar yapabildiklerinden Avrupa ve Asya gibi büyük pazarlarda kendilerini iyi bir şekilde servis edebiliyorlar. Bununla birlikte Avrupalı yapımlar, çoğunlukla sadece araştıran kesimin bulabileceği kadar ses getirebiliyorlar. Netflix, Avrupalı yapımların uluslararası seyirci kitlesi ile buluşması adına iyi bir köprü oluyor.