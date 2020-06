Popüler dizi ve film platformu Netflix, geçtiğimiz günlerde ‘Black Lives Matter’ hareketine olan desteğini belirtmişti. Şirket şimdi de bu harekete özel bir içerik koleksiyonu oluşturarak kullanıcılara sundu. Koleksiyonda 45'i aşkın yapım bulunuyor.

ABD'de geçtiğimiz günlerde birçok kişiyi derinden etkileyen bir olay meydana gelmişti. Bir polis memurunun George Floyd adlı vatandaşı ölüme sürüklemesi, ülkede gerçekleşen olayların fitilini ateşlemişti. Bu olaydan sonra protesto eylemlerinin başladığı ülkede ortalık karışmıştı. Bahsi geçen olaylardan sonra 'Black Lives Matter' toplumsal hareketi ülkenin gündemine oturmuştu.

Bu olayların gerçekleştiği sırada, medya ve eğlence şirketlerinden harekete desteğini bildiren ilk şirket Netflix olmuştu. Netflix, "Sessiz olmak, suça ortak olmaktır. 'Siyahilerin Yaşamları Değerlidir' (Black Lives Matter). Bizim bir platformumuz var ve Afro-Amerikan üyelerimize, çalışanlarımıza, içerik üreticilerimize karşı bir göreve sahibiz" şeklinde bir tweet atarak bu harekete olan desteğini göstermişti.

'Black Lives Matter' içerik koleksiyonu Netflix'e eklendi:

Netflix şimdi de bu desteği bir adım daha öteye taşımaya karar verdi, ve 'Black Lives Matter' içerik koleksiyonunu abonelerine sundu. Koleksiyonda bulunan 45'i aşkın içerik; ırk adaletsizliğini ve Afro-Amerikan vatandaşların yaşadıklarını kullanıcılara aktaracak. Netflix, bu koleksiyonu ABD'li kullanıcılar platforma yeni bir cihazdan ilk kez giriş yaptığı zaman pop-up ekran şeklinde göstermeye başladı.

En büyük dizi ve film platformlarından biri olan Netflix, Black Lives Matter koleksiyonuna; 13th, When They See Us, Mudbound, Orange Is the New Black, Dear White People, Barry Jenkins'in Oscar ödüllü Moonlight filmi ve 12 Haziran'da yayınlanacak Da 5 Bloods gibi içerikleri ekleyerek kullanıcılarına sundu. Netflix, özellikle ABD'de son günlerde Black Lives Matter aramalarının artması üzerine böyle bir uygulamaya başvurdu.

Netflix'in düzenlediği bu koleksiyon dünya çapında mevcut olmasına rağmen, pop-up ekran sadece ABD'li kullanıcılar giriş yaptıklarında beliriyor. Netflix'in Black Lives Matter içerik koleksiyonuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.