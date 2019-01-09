Netflix, Bandersnatch’in Görülmemiş Sahnesini Paylaştı

Netflix'in yetişkinlere yönelik ilk interaktif filmi Black Mirror: Bandersnatch'in keşfedilmemiş bir sahnesine giden yol açıklandı.

Farklı olasılıklardan doğmuş farklı senaryoların, interaktif seçimlerle deneyimlendiği Black Mirror: Bandersnatch her açıdan övgüye layık bir yapım olmayı başardı. Farklı sonları görmek için filmi defalarca deneyimleyen kullanıcılar, Netflix'ten gelen bir tweet sonrası hem heyecanlandı hem de sinirlendi.

Eğer Bendersnatch'in sonunu bir kez görürseniz, diğer sonlara gitmeyi denemek için en başa dönmeniz gerekiyor. Herhangi bir bölüm şeması çıkarılmamış olması, burada izleyicileri bayağı bir yoruyor.

"Bandersnatch'te her şeyi gördüğünüzü mü sanıyorsunuz? Aile fotoğrafını seçmeyi deneyin, -iki kere-"

Netflix, yukarıdaki tweet'i atarak birçok Black Mirror hayranını yeniden yapımın başına geçirdi. Filmin bir yerinde, önemli seçimlerden biri kitapla aile fotoğrafından birini seçtiğiniz yerdi. Burada aile fotoğrafını tekrar seçerseniz daha önce görülmemiş bir sonla karşılaşıyorsunuz. Filmi henüz izlemeyenler için spoiler vermekten kaçınalım.