Netflix, El Camino'dan Yeni Bir Yeni Fragman Yayınladı

Yayın hayatına başladığı 2008 yılından sonra efsane diziler arasına adını yazdıran Breaking Bad, bilindiği üzere bir film ile geri dönüyor. Netflix platformundan yayınlanacak bu film için yeni bir fragman yayınlandı. Fragman, eski bir Breaking Bad karakteri olan Old Joe'yu filmde göreceğimizi ortaya çıkarıyor.

11 Ekim tarihinde Netflix üzerinden yayınlanacak El Camino: A Breaking Bad Movie, Breaking Bad hayranlarının yıllar süren hasretine son verecek. Daha önce sizlerle hakkında bilinen tüm detayları paylaştığımız filmin, Netflix'in son zamanlardaki en çok izlenen yapımlarından biri olması bekleniyor.

Film için yayınlanan yeni fragman ise bizlere filmde bulunacak bir karakter hakkında bilgi veriyor. Kafası en az Walter White kadar çalışan karakterimiz Old Joe, fragmana göre filmde de yer alacak. Filmdeki bu dokunuş, dizinin hayranlarının tanıdık yüzleri görmesi açasından oldukça hoş olmuş diyebiliriz.

Larry Hankin, 'Old Joe' olarak geri dönüyor:

79 yaşındaki ünlü oyuncu Larry Hankin, Breaking Bad izleyicilerinin yakından tanıdığı bir isim. Hurdalık sahibi rolüyle akıllara kazınan Old Joe, görünüşe göre hurdalığını bırakmamış. Aldığı telefon sırasında hâlâ hurdalıkta çalıştığı görülen Joe'nun yer aldığı fragmanı yukarıdaki pencereden izleyebilirsiniz.

The Hollywood Reporter'ın daha önce yayınlanan fragmanlardan edinilen bilgileri toplayarak sunduğu verilere göre Breaking Bad dizisinden en az 10 karakter, El Camino: A Breaking Bad Movie'de de yer alacak. Bilindik karakterlerin filmde de yer alması, izleyicilerin adaptasyonu açısından iyi olacak gibi görünüyor. Filmin beklenen başarıyı yakalayıp yakalayamayacağınıysa 11 Ekim'den sonra hep birlikte göreceğiz.