Bir süredir anime türünde adeta 'bu sektörde lider olmaya geliyorum' dercesine hamleler yapan Netflix, şimdi de Cowboy Bebop'un geleceğini geliyor.

Netflix, son günlerde birbiri ardına anime içerikli yapımların duyurularını patlatıyor. Dün sizlerle paylaştığımız Neon Genesis Evangelion haberinin üzerinden bir gün dahi geçmemişken şimdi de Cowboy Bebop haberi düştü.

Neon Genesis'in aksine, Cowboy Bebop'un eski bölümleri Netflix'e gelmeyecek. Bunun yerine, yine platforma özel 10 bölümlük bir live-action (gerçekçi görünen animasyon) tarzında bir dizi çekiliyor.

Tomorrow Studios öncülüğünde çekilecek olan serinin yönetmenliğini, 1998'de izleyicilerle buluşan orijinal animenin yönetmenliğini üstlenen Shinichiro Watanabe yapacak. Dizinin senaryo kısmında Thor: The Dark World ve Thor: Ragnarok'un yazarı Christopher Yost bulunacak.

Böylece Netflix bir kez daha anime severlerin gönlünü kazanacağa benziyor. Cowboy Bebop hakkında bir çıkış tarihi paylaşılmamış olsa da tıpkı Neon Genesis gibi 2019'un yaz aylarında bizlerle olmasını bekliyoruz.