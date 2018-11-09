Netflix, Our Planet Belgeselinin Fragmanını Yayınladı

BBC'nin 2006 yılında yayınlanan efsane belgesel serisi Planet Earth'ün (Yeryüzü) sesi Sir David Attenborough, Netflix desteğiyle yeni bir belgeselin sesi olacak.

11 bölümden oluşan Planet Earth (Yeryüzü) belgesel serisi BBC'nin en çok izlenen serileri arasında. Netflix; Planet Earth'ü ve tamı tamına 50 diğer yapımı seslendiren kişi Sir David Attenborough'un evine, kasası bir tomar parayla dolu bir kamyonu göndererek usta yayımcı Sir David Attenborough'u yeni yapımı Our Planet'ı (Gezegenimiz) seslendirmesi için ikna ettiğini duyurdu.

Yapılan bir basın açıklamasında usta yayımcı Sir David Attenborough: “Our Planet (Gezegenimiz), izleyicileri, doğal dünyamızın güzelliğini ve aynı zamanda bir o kadar da narinliğini sergileyen muhteşem bir keşif yolculuğuna çıkaracak” dedi.

4 yıldır çekimleri 50 ülkede 600 kişilik ekiple devam eden ve 8 bölümden oluşacak Our Planet (Gezegenimiz); Dünya'mızın en nadir ve değerli türlerini, en narin habitatlarını (yaşam alanlarını), daha önce görülmemiş şekilde ve tamamen 4K çözünürlüğünde 5 Nisan 2019'da izleyicilerle buluşturacak.

Hem Planet Earth'ün hem de Blue Planet serilerinin yönetmeni Alastair Fothergill, Netflix'in bu efsane olacak serisinin de yönetmen koltuğunda bulunacak. Aynı zamanda Alastair Fothergill, yönetmenliğini yapacağı Netflix'in yeni yapımı Our Planet (Gezegenimiz) hakkında "Şimdiye kadarki en iddialı çalışmamız" ifadesinde bulundu.