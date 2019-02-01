Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere Tekrar Bir Araya Geliyor

Netflix'in Beren Saat'in başrolünde yer aldığı Göbeklitepe dizisinden sonra, yeni bir yerli yapıma daha el atacağı ve başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun olacağı konuşuluyordu. Çıkan yeni söylentilere göre, İmirzalıoğlu'na da Cansu Dere eşlik edecek.

Çıkan haberlere göre, Hakan: Muhafız’dan sonra çıkacak olan yeni Netflix orijinal dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere başrolleri paylaşacak. İkili, Ezel dizisinden sonra tekrar bir araya gelecek.

Çağatay Ulusoy’un Hakan: Muhafız dizisinden sonra Türk yapımlarına ağırlık vereceği konuşulan Netflix’in ilk yapımı, başrolünde Beren Saat’in oynadığı Göbeklitepe dizisi olacak. Oyuncu kadrosunun henüz tam olarak açıklanmadığı dizinin yapımını Hakan: Muhafız ekibi üstlenecek. Senaryosu ise Nuran Evren Şit’e ait olacak.

Beren Saat’in dizisinin ardından çekilecek diğer diziyle ilgili söylentiler de dolanmaya başladı. Çekilecek olan dizinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu’nun oynayacağı dedikoduları sürerken, partneri olarak da Cansu Dere’nin yer alacağı haberleri geldi. Daha önce sevilen dizi Ezel’de bir araya gelen ikili bu sefer de bir Netflix yapımında bir araya gelebilir. Dizinin konusuna dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.