İddia: Netflix, Oyun Serisi Diablo'nun Dizisini Çekecek

Söylentilere göre Netflix, sevilen oyun serisi Diablo'yu bir uyarlama dizisi olarak ekranlara taşıyacak. Üstelik dizinin senaristi çoktan belirlenmiş durumda.

Bir aksiyon-macera oyunu olan Castlevania’nın dizi uyarlamasıyla beklediği başarıyı yakalayan Netflix, şimdi de gözünü bir başka sevilen oyun serisi Diablo’ya çevirmiş durumda. Söylentilere göre şirket, Diablo’yu bir dizi olarak ekranlara getirmeyi planlıyor.

Blizzard, Diablo III’ün Nintendo Switch’e geldiği sıralarda oyunun ismini biraz daha fazla çevrimiçi ortamda duyurmak istiyor olabilir. Ayrıca Netflix de Castlevania’nın başarısının ardından yeni bir dizi için oyun dünyasını gözlem altına almış durumda.

Söylentiler doğruysa olası bir Diablo dizisi her iki şirket için de kazançlı bir proje olacaktır. Böyle bir uyarlama olup olmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı ancak söylentilere göre dizinin senaristi ile çoktan anlaşma sağlanmış durumda.

Söylentilere göre Netflix’in Diablo dizisinin yazarı Zorlu İkili ve Hellboy yapımlarının da yazarlığını üstlenmiş olan Andrew Cosby olacak. Dizinin hangi Diablo oyunundan esinleneceği ya da yeni bir hikaye yaratıp yaratmayacağı bilinmiyor.