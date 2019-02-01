Fuller House, Beşinci Sezonuyla İzleyicilere Veda Ediyor

Netflix'in orijinal dizilerinden olan Fuller House, beşinci sezonuyla izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor. İlk sezonunda yüksek bir izlenme sayısıyla çıkış yakalayan dizi, ikinci sezondan itibaren ciddi bir düşüş yaşamıştı.

Netflix perşembe günü yaptığı açıklamada, Fuller House dizisinin sonbaharda beşinci ve son sezonunun yayınlanacağını duyurdu. Fuller House, toplamda beş sezon yayında kalmış olan sayılı Netflix dizilerinden biri olmuş olacak. Projenin 1990'da yayınlanan ilk versiyonu Full House, toplamda sekiz sezon yayında kalmıştı.

Fuller House, 2016'da ilk kez yayınlandığında kısa sürede popülarite edinmiş bir dizi haline gelmişti. Jumpshot'ın raporuna göre, dizinin ilk sezonundaki izlenme oranı ikinci sezonda %52 civarına kadar düştü. Ardından üçüncü ve dördüncü sezonlarla birlikte bu oran %10'a kadar geriledi.

Dizinin ilk sezonundaki günlük izlenme oranı, tüm sezonlar arasındaki en yüksek değer haline geldi. Fuller House'un günlük izlenme istatistiklerini şu çizelgede görebilirsiniz:

Netflix, dizilerinin izlenme oranlarını nadiren yayınlar. Bu politikayı az da olsa esneten Netflix ek olarak, Bird Box'ın ilk haftasında 45 milyon kullanıcı tarafından izlendiğini ve You adlı dizinin ise ilk ayında 40 milyon kadar kullanıcı tarafından izlenmesini beklediklerini belirtti.