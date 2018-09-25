Netflix'in fazlasıyla ses getiren dizisi Stranger Things'in, Telltale stüdyoları tarafından üretilen oyunundan birkaç görüntü ortaya çıktı.

Telltale Games geçen hafta içerisinde, şirket çapında küçülmeye giderek 250 çalışanını işten çıkartmıştı. Bu hareket ile oyuncular arasında, şirketin hala geliştirmekte olduğu oyunların akıbeti hakkında tartışmalar çıkmıştı. En çok merak konusu olan oyun ise Telltale Games'in 2018 Haziran ayında duyurmuş olduğu, Netflix'in yıldız dizisi Stranger Things'in oyunu oldu.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre Telltale Games'in şüpheli hareketi doğrultusunda başka seçeneklerin değerlendirildiği bildirildi. Bu bilgi ile Netflix'in, Stranger Things'in oyununun üretilmesini hala istediğini anlamaktayız. Oyunun neye benzeyeceği konusunda daha önce bir fikrimiz yoktu. Bugün içerisinde ise Reddit üzerinden 4Chan isimli bir kullanıcı tarafından oyun içi oynanış görüntüleri paylaşıldı. Bu doğrultuda oyunun tasarımı ortaya çıktı.​

Yapılan açıklamalar bu görüntüleri ne doğruluyor ne de yalanlıyor. Yani bu görüntülerin gerçek oyuna ait olmayabileceğini aklınızda bulundurmanızı tavsiye ederiz. Videolarda; Will'in Byer'ların evini gezerken çekmeceyi açması, birinci kişi bakış açısından (FPP) Upside Down boyutu görmesi gibi birçok sahne görülmekte.

Bir kez daha belirtelim ki, bu videoların gerçek olup olmadığı konusu muamma ancak bakılmaya değer videolar olduğunu söyleyebiliriz.