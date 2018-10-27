Netflix Dizisinin Yıldızı, Avengers 4 Kadrosuna Katıldı

Netflix'in adından çok söz ettiren dizisi 13 Reasons Why'ın başrol oyuncusu Katherine Langford'un Avengers 4'te olacağı öğrenildi. Langford'un rolü hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

Avengers 4 üzerindeki gizem perdesini serinin hayranları aralamaya çalışıyor, Marvel ise kalınlaştırmaya. Bulmacaya katılan son parça ise Katherine Langford. Avengers 4 filminde göreceğimiz genç oyuncunun rolü ise bilinmiyor.

Netflix'in başarılı yapımlarından 13 Reasons Why'ın yıldızı olan Langford, Hollywood'un yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Avengers 4^te karakterin rolünün ne olacağı henüz bilinmiyor, hatta konu hakkında hiç bir detay yok. IMDB'nin cast listesinde de yer almayan oyuncunun hangi karaktere hayat vereceği çok yakında belli olacak.

Langford'un yeni yıldızlardan birisi olduğunu ve MCU'nun yeni bir aşamaya geçeceğini göz önüne alırsak, kendisini kenarda köşede tutup harcamayacaklarını varsayabiliriz. Woody Harrelson da Venom filminde benzer bir şekilde isimsiz olarak ekibe katılmıştı. Kendisini ancak mid credits sahnesinde görmüştük. Genç yıldız da benzer bir şekilde hikayeye bağlanarak yeni filmler öncesi tanıtılabilir.

Russo Kardeşler'in çekeceği Avengers 4, 3 Mayıs'ta sinemalarda olacak.