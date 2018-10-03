  • Dünya Genelinde İnterneti En Çok Sömüren Uygulama - Netflix

Netflix, Dünya Genelinde İnterneti En Çok Sömüren Uygulama Oldu

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Yeni bir araştırma raporuna göre Netflix, %15'lik bir pay ile dünya çapında internet bant genişliğinde en fazla alan işgal eden uygulama oldu.

Etrafınızda Netflix abonesi var mı? Ya da soruyu şu şekilde değiştirelim; etrafınızda Netflix abonesi olmayan var mı? Facebook ve Google’ın interneti ele geçirdiğini daha önce pek çok kez duymuşsunuzdur. Fakat gerçek şu ki; interneti Netflix aboneleri ele geçirmiş durumda.

Sandvine tarafından geçtiğimiz Eylül ayının sonlarında yayınlanan bir rapora göre Netflix kullanıcıları, dünya çapında tüm internet bant genişliğinin %15’ini işgal ediyorlar. Sandvine’ın bu istatistiği, Netflix’i internet kullanımının bir numaralı uygulaması haline getiriyor.
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İkinci sırada ise internet bant genişliğinin %11.4’ünü işgal etmekte olan YouTube yer alıyor. Bir başka deyişle; ‘Ben televizyon seyretmiyorum.’ diyen yeni nesil, sahip olduğu internet bandının dörtte birinden fazlasını dizi, film ve video izlemek için kullanıyor. Fazla ironik değil mi?

Tüm web taramaları, internet bant genişliğinin %7.8’ini kaplıyor. MPEG transfer akışı ise internette sadece %4.4 bant genişliğine sahip. Peki istatistikleri yalnızca video yayıncıları üzerine odaklarsak ne olur? Netflix’in internetin elektrikli süpürgesi olduğu daha kolay anlaşılır.
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Netflix, video yayıncıları içinde dünya genelinde %26.6’lık bir paya sahip. YouTube ise %21.3 ile ikinci sırada yer alıyor. Amazon Prime Video, %5.7 ile üçüncü sırada ve son olarak Twitch, %3.5’lik oranı ile dördüncü sırada yer alıyor.

Kaynak : https://www.cnet.com/news/netflix-is-binge-eating-the-worlds-internet-usage/
Etiketler: youtube, netflix
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