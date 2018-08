Netflix artık özellikle dizi izlemeyi sevenler için bir numaralı kaynak olmuş durumda ve platformun arşivi de sürekli olarak güncellenerek gelişiyor.

Eğer dizi takip etmeyi seviyorsanız ve izlediğiniz tüm dizilerin son sezonlarını bitirip yeni bir dizi arayışına girdiyseniz, muhakkak Netflix dizilerine de göz atmışsınız demektir. Çünkü artık yabancı dizi sektörünün büyük bir bölümünü Netflix projeleri ele geçirmiş durumda ve çok başarılı işlerin ortaya çıktığı da su götürmez bir gerçek. Biz de bunu göz önünde bulundurarak Netflix'te son dönemde yayınlanan ve beğenilen 3 diziyi sizin için derledik.

Kiss Me First

Kiss Me First, artık bize çok da uzak olmayan bir evrenin etkileyici bir şekilde anlatıldığı başarılı bir dizi. Bir oyun evreni ile gerçek hayat arasındaki bağları enteresan bir senaryoyla ve kurguyla anlatan yapımda, dahil olduğu 'klansızlar' klanının aslında tehlikeli bir adamın esiri olmuş insanlardan oluştuğunu fark edip buna son vermeye çalışan genç bir kadını izliyoruz. Eğer bilim kurguya, sanal gerçekliğe ve oyunlara ilgiliyseniz, Kiss Me First'ü severek izleyeceksiniz.

Final Space

Uzayda hapse mahkum edilmiş bir insanın, gezegenleri imha etme yeteneğine sahip bir uzaylı ile tanışıp evreni kurtarmak için çıktığı yıldızlar arası yolculuğu anlatan Final Space, animasyon izlemeyi seven ve uzaya ilgisi olan izleyiciler için son derece ilgi çekici bir yapım.

%3

Distopik bir gelecekte geçen %3'te, elit insanlar herkesten uzak bir adada yaşarken, nüfusun çoğunluğu kenar mahallelerde yoksulluk içinde yaşamaktadır ve bu yoksul insanlar arasında %3'lük elit kesimin arasına katılabilmeleri için kıyasıya bir yarış düzenleniyor. Bolca şiddet ve rekabet içeren bu yarışlar boyunca da oldukça enteresan olaylar meydana geliyor. %3 çok da yeni bir dizi değil ancak oldukça başarılı bir senaryosu var ve şimdiye kadar dikkatinizi çekmediyse, göz atmanızda yarar var.