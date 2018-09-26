Netflix, her zaman olduğu gibi gelecek ay da bizleri muhteşem yapımlarla buluşturmaya devam edecek. Ülkemizde de bir dönem oldukça popüler olan Sabrina'nın modern uyarlaması The Chilling Adventures of Sabrina, Marvel's Daredevil'in yeni sezonu ve La Casa De Papel'in yıldız oyuncularını da kadrosunda bulunduran Elite... Gelin sizlerle bu ay izleyeceğimiz içeriklerin bir kısmına göz atalım.
Netflix Orijinal Dizileri
Chilling Adventures Of Sabrina
16. yaş günü yaklaşan Sabrina, ailesinin cadı dünyası ve arkadaşlarının insan dünyası arasında bir seçim yapmak zorundadır. Archie çizgi romanından uyarlandı.
Elite Marvel's Daredevil
Küçükken kör kalan Matt Murdock, New York'un Hell's Kitchen bölgesinde, gündüzleri bir avukat, geceleriyse Süper Kahraman Daredevil olarak adalet için savaşır.
The Haunting Of Hill House
Bu korku drama dizisi Shirley Jackson'ın klasik 1959 romanının modern bir yeniden uyarlanmasıdır.
Netflix Filmleri
22 July
Norveç'te bir grup şok edici saldırıdan sonra, hayatta kalanlar - ve ülke - iyileşme ve adalet için harekete geçti. Gerçek olaylara dayanmaktadır.
Apostle
Bu korku filminde, 1905 yılında bir serseri kaçırılan kız kardeşini kurtarmak için tehlikeli bir işe kalkışır ve ücra bir adadaki uğursuz bir dini tarikatla mücadele eder.
Derren Brown: Sacrifice
İllüzyonist Derren Brown korkunun, acının ve inançsızlığın sınırlarını yerle bir eden bir dizi numara aracılığıyla "inançla iyileşme" kavramını yeniden tanımlıyor.
Netflix Orijinal Belgeselleri
Making a Murderer
Steven Avery ve Brendan Dassey, Making a Murderer’da yayınladıktan sonra ulusal bir profil ve yeni destekle birlikte, muafiyet için savaşmaya devam ediyor.
Remastered: Who Shot The Sheriff?
1976'da, Jamaika'da rakip siyasi gruplar birbiriyle çatışırken reggea efsanesi Bob Marley bir suikast girişiminden canlı kurtuldu. Peki bunun sorumlusu tam olarak kimdi?
Shirkers
25 yıl önce çektiği filmin çalınan makaralarını yeniden ele geçiren roman yazarı Sandi Tan, kayıtları araklayan esrarengiz adamla geçirdiği zamana tekrar göz atıyor.
Netflix Çocuk ve Aile
The Boss Baby: Back In Business
Bebek popülaritesi için yeni bir tehdit var; yaşlı insanlar. Ancak devrim niteliğinde olan 'kokusuz' bir serum, Baby Corp'a rekabet avantajı sağlayabilir.
Super Monsters
Meraklı yeni öğrenci Spike ile Süper Öcüler güçlerini problemleri çözmek için kullanıyor ve büyümeye dair korkularını fethediyorlar.
Creeped Out
Çocuklara yönelik bu antoloji dizisinde maskeli bir kişi; kara büyü, öteki dünyadan varlıklar ve sapkın teknoloji konulu öyküleri bir araya getiriyor.