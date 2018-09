Netflix kataloğuna hemen her gün yeni dizi, film ve belgesel eklenmeye devam ediyor. Ekim ayında Netflix'te izleyeceğiniz en iyi yapımları sizler için derledik.

Netflix, her zaman olduğu gibi gelecek ay da bizleri muhteşem yapımlarla buluşturmaya devam edecek. Ülkemizde de bir dönem oldukça popüler olan Sabrina'nın modern uyarlaması The Chilling Adventures of Sabrina, Marvel's Daredevil'in yeni sezonu ve La Casa De Papel'in yıldız oyuncularını da kadrosunda bulunduran Elite... Gelin sizlerle bu ay izleyeceğimiz içeriklerin bir kısmına göz atalım.

Netflix Orijinal Dizileri

Chilling Adventures Of Sabrina

16. yaş günü yaklaşan Sabrina, ailesinin cadı dünyası ve arkadaşlarının insan dünyası arasında bir seçim yapmak zorundadır. Archie çizgi romanından uyarlandı.

Elite Marvel's Daredevil

Küçükken kör kalan Matt Murdock, New York'un Hell's Kitchen bölgesinde, gündüzleri bir avukat, geceleriyse Süper Kahraman Daredevil olarak adalet için savaşır.

The Haunting Of Hill House

Bu korku drama dizisi Shirley Jackson'ın klasik 1959 romanının modern bir yeniden uyarlanmasıdır.

Netflix Filmleri

22 July

Norveç'te bir grup şok edici saldırıdan sonra, hayatta kalanlar - ve ülke - iyileşme ve adalet için harekete geçti. Gerçek olaylara dayanmaktadır.

Apostle

Bu korku filminde, 1905 yılında bir serseri kaçırılan kız kardeşini kurtarmak için tehlikeli bir işe kalkışır ve ücra bir adadaki uğursuz bir dini tarikatla mücadele eder.

Derren Brown: Sacrifice

İllüzyonist Derren Brown korkunun, acının ve inançsızlığın sınırlarını yerle bir eden bir dizi numara aracılığıyla "inançla iyileşme" kavramını yeniden tanımlıyor.

Netflix Orijinal Belgeselleri

Making a Murderer

Steven Avery ve Brendan Dassey, Making a Murderer’da yayınladıktan sonra ulusal bir profil ve yeni destekle birlikte, muafiyet için savaşmaya devam ediyor.

Remastered: Who Shot The Sheriff?

1976'da, Jamaika'da rakip siyasi gruplar birbiriyle çatışırken reggea efsanesi Bob Marley bir suikast girişiminden canlı kurtuldu. Peki bunun sorumlusu tam olarak kimdi?

Shirkers

25 yıl önce çektiği filmin çalınan makaralarını yeniden ele geçiren roman yazarı Sandi Tan, kayıtları araklayan esrarengiz adamla geçirdiği zamana tekrar göz atıyor.

Netflix Çocuk ve Aile

The Boss Baby: Back In Business

Bebek popülaritesi için yeni bir tehdit var; yaşlı insanlar. Ancak devrim niteliğinde olan 'kokusuz' bir serum, Baby Corp'a rekabet avantajı sağlayabilir.

Super Monsters

Meraklı yeni öğrenci Spike ile Süper Öcüler güçlerini problemleri çözmek için kullanıyor ve büyümeye dair korkularını fethediyorlar.

Creeped Out

Çocuklara yönelik bu antoloji dizisinde maskeli bir kişi; kara büyü, öteki dünyadan varlıklar ve sapkın teknoloji konulu öyküleri bir araya getiriyor.