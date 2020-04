Artan kullanıcı kitlesine yeni içerikler sunmak için çalışmalar yürüten Netflix, Stranger Things’in Eleven’ı Millie Bobbie Brown ve The Witcher’ın Geralt’ı Henry Cavill’in başrolde yer aldığı Enola Holmes filminin haklarını satın aldı.

Koronavirüs pandemisi döneminde elindeki içerik havuzunu genişletmek isteyen Netflix, son olarak Stranger Things’te oynayan Millie Bobbie Brown ve The Witcher’ın yıldızı Henry Cavill’in oynadığı Enola Holmes filminin haklarını satın aldı. Legendary Entertainment’ın yapımcılığında çekilen film, Nancy Springer’ın kitabından uyarlandı. Netflix, filmi Çin dışındaki tüm ülkelerde yayınlayacak.

Filmde, en az kardeşleri Sherlock ve Mycroft kadar yetenekli olan Enola Holmes’un hikayesini izleyeceğiz. Anneleri Enola’nın 16. doğum gününde kaybolmasının ardından büyük kardeşlerinden yardım isteyen Enola, sonrasında olayı kendisi çözmeye karar verir ve annesini bulmak için Londra’ya kaçar. Sherlock Holmes’un kız kardeşi, bu yolculukta siyasi tarihin akışını değiştirecek kadar büyük bir komploya karışacaktır.

Nancy Springer’ın “The Enola Holmes Mysteries” isimli kitap serisinden uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Fleabag’in Emmy ödüllü yönetmeni Harry Bradbeer yer alıyor.

Stranger Things’in sevilen yüzü Enola rolünde

Stranger Things’teki Eleven rolüyle büyük bir üne kavuşan Millie Bobbie Brown’ı Enola Holmes rolüyle göreceğimiz filmde, Sherlock Holmes’u ise bir başka Netflix dizisi The Witcher’da gördüğümüz Henry Cavill canlandıracak. Filmde ayrıca Harry Potter ve Fight Club filmlerinden tanıdığımız Helena Bonham Carter da bulunuyor.

Enola Holmes’un hikayesi, ilk olarak 2006 yılında “The Case of the Missing Marquess” isimli kitapla başladı ve bu zamana kadar 6 kitap yayınlandı. Bu da eğer film tutarsa uzun soluklu bir seriye dönüşebileceğini gözler önüne seriyor.

Stranger Things’in yıldızı Millie Bobbie Brown, bu filmden sonra 20 Kasım’da vizyona girmesi planlanan “Godzilla vs. Kong” filmiyle karşımıza çıkacak. Stranger Things için ise henüz net bir açıklama yok. Normal şartlarda şubat ayında çekimlerine başlanacak dizi koronavirüs nedeniyle ertelenmişti ve yeni çıkış tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.