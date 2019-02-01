Geçtiğimiz ay Google Chrome için sessiz sedasız yayınlanan Netflix Extended ile oldukça pratik imkanlara kavuşuyorsunuz.

Netflix'in ne kadar zengin ve mükemmel bir platform olduğunu söylemeye gerek yok. Ancak tüm ihtişamına rağmen Netflix'in tasarımı ve kullanımıyla alakalı hoşlanmadığınız şeyler mevcut olabilir. Tarayıcı olarak Chrome tabanlı bir program kullanıyorsanız, Netflix Extended'ı kesinlikle denemelisiniz.

Eklentinin Özellikleri

Tek tuşla (R) rastgele bir film veya dizi açabilme.

Bulunduğunuz sekmeyi değiştirince otomatik durdurma, geri gelince otomatik oynatma özelliği

Dizi veya filmlerin girişlerini otomatik atlama.

Yeni bölüme ve bir önceki bölüme tek tuşla (B-N) geçebilme.

Otomatik video oynatımında sesleri kapatabilme.

Eklenti henüz 1 aylık ve sadece 600 kullanıcının ulaştığını görmek bizleri bayağı şaşırttı. Siz de eklentiyi denemek isterseniz buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.