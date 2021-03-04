Netflix, birkaç ay önce test etmeye başladığı "Fast Laughs" isimli özelliğini iOS kullanıcılarına sundu. TikTok benzeri bir özellik olarak karşımıza çıkan Fast Laughs, platformda yer alan komedi içeriklerinden 15 ila 45 saniye aralığında değişen sürelerde kesitler sunuyor.

2020 yılının sonlarında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'in Tiktok'tan esinlenerek oluşturduğu bir özellikten bahsetmiştik. Fast Laughs isimli bu özellik, kullanıcıların Tiktok'ta olduğu gibi kısa videolar izlemesine imkan tanıyordu. 15 ile 45 saniye aralığında değişen uzunluklarda olan videolar, Netflix'in bünyesinde barındırdığı komedi içeriklerinden kesitler içeriyordu.

Özellikle ilgili yeni açıklamalarda bulunan Netflix, Fast Laughs'un an itibarıyla iOS kullanıcıları tarafından kullanılabildiğini duyurdu. Kullanıcılar artık, sahip oldukları iPhone'lar üzerinden Fast Laughs videoları izleyebiliyor, izledikleri videoları beğenebiliyor, paylaşabiliyor ve kendi izleme listelerine ekleyebiliyorlar. Bu arada, özelliğin önümüzdeki aylarda Android ekosistemine de sunulacağını belirtelim.

Netflix'in Fast Laughs özelliği işte böyle görünüyor

Netflix'in Fast Laughs bölümünde, platformun Murder Mystery, Big Mouth, The Crew gibi yapımları ile çeşitli stand-up gösterilerinden kesitler yer alıyor. Yetkililer, özelliğin ilerleyen dönemlerde çok daha fazla sayıda içeriğe sahip olacağını söylüyorlar. Ancak şu an için bu konuda net bir tarih verilmedi. Peki Netflix'in iOS sürümüne bugün itibarıyla gelen Fast Laughs, nasıl kullanılıyor?

Netflix uygulamasını güncelledikten sonra uygulamayı açtığınızda, ekranın en altında yer alan menüler arasında "Fast Laughs"un olduğunu göreceksiniz. Buraya dokunduğunuzda da yönlendirildiğiniz sayfa, söz konusu videoları görüntülemenizi sağlıyor. Sağ altta yer alan "Play" butonuna basarak videoları izlemeye başlayabilir, ekranı kaydırarak da sonraki içeriklere ulaşabilirsiniz.