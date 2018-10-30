Netflix'ten Fatih Sultan Mehmet Dizisi: Ottoman Rising

Yabancı dizilerin tarihi olayları aktarmada ne kadar başarılı olduklarını az çok biliyoruz. Bu defa sahne Osmanlı Devleti'nin ve Fatih Sultan Mehmet'in olacak.

Netflix her gittiği ülkeden bir şeyler öğrenen, bir şeyler kapan ve kendini sürekli geliştiren bir firma. Ülkemize geldikten sonra da önce yerli dizi ağını kuran Netflix, şimdi de kendi dizisi olarak "Hakan: Muhafız" adlı bir yapımı hazırlıyor. Son bilgilere göre firmanın yeni amacı Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlatan bir dizi yapmak.

Dizinin adı Ottoman Rising (Osmanlı Yükseliyor), yükselme dönemi hikayesi olacağını açıkça belli ediyor. 13 yaşında sultan olan II: Mehmet'in yükselişini, o dönemki adıyla Konstantinapolis olan İstanbul'u almasını ve 15. yüzyıldaki Osmanlı yükselişini konu alacak.

Dizinin yapımcılığını Sarah Wetherbee, Kelly McPherson ve Emre Şahin yönetimindeki Karga Seven Pictures üstlenirken, dizinin yarı belgesel olarak hazırlanması planlanıyor. STX Entertainment ve Red Arrow Studios da projeye ortak olacak.

Dizinin toplamda altı bölüm sürmesi planlanıyor. Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlatan iki yerli dizi girişimimiz olmuş, ikisi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bakalım yabancı dizi olarak ne kadar başarılı olacak, ancak heyecanlandığımız kesin.