Bir Bomba Daha Patlatan Netflix, Fİ’yi Satın Aldı

Türkiye'deki orijinal yapımlarını bir bir yayına alan Netflix, şimdi de Türk izleyiciler tarafından sevilmiş yerli içerikleri kütüphanesine ekliyor.

Dünyanın en büyük çevrimiçi yayın platformu olan Netflix, Türkiye’deki içerik yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Doğan Holding çatısı altında kurulan BluTV’ye ait Masum dizisini kütüphanesine ekleyen Netflix, geçtiğimiz günlerde de Doğuş Holding’in sahip olduğu PuhuTV’de yayınlanan Fİ adlı dizinin yayın haklarını satın aldı.

Netflix’in Fİ’nin yayın haklarını ne kadara satın aldığına dair bir bilgi bulunmuyor ancak Netflix’in Türkiye’de ilgi gören içerikleri kütüphanesine hızla eklemeye devam edeceği düşünülüyor. Yerli popüler içeriklerin peşpeşe Netflix’e satılması, yayın servisinin ülkemizdeki popülerliğinin artması adına olumlu bir gelişme olsa da yerli platformların başa çıkmakta zorlanacağı bir rekabete girmelerine neden oluyor.

Puhu TV, Fİ’den sonra aynı oranda sükse yapacak bir içerik ortaya koymayı başaramamıştı. Bu nedenle Fİ’nin yayın haklarını Netflix’e satması, platform açısından karlı bir iş gibi görünebilir fakat gelecekte oluşturacağı içeriklerde karşısında Netflix gibi daha güçlü bir rakip bulunacağından popülerleşmekte zorlanabilir.