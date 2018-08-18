Netflix, Film Keyfinizi Mahvedecek Reklamları Test Ediyor

Özellikle film izlemeyi seven birçok kişi tarafından sıkı sıkıya takip edilen Netflix, şimdilerde filmlerin arasına ekleyeceği yeni video reklamları test ediyor.

Netflix, kullanıcılarına sunduğu geniş film yelpazesi ve içerikleri ile film severlerin vazgeçilmez platformu haline geldi. Ancak uygulama şimdilerde muhtemelen izleyicilerin çok hoşuna gitmeyecek bir özelliği test ediyor. Film aralarına kendi bünyesindeki fragmanları izletecek olan platform, bu sayede daha çok filmini kullanıcılarına tanıtma fırsatı bulacak.

Reddit raporları ise bu noktada uygulamanın nasıl süregeleceğini şöyle belirtiyor: İzleyiciler film aralarında beklerken Netflix, kendi programlarından birinin fragmanını izleyicisine sunacak. Bu noktada mevcut durum, Netflix için altın değerinde bir yapılanma olacak desek, sanıyorum yanılmış olmayız.

Öte yandan şu an uygulamanın herkese mi yoksa belirli kullanıcılara mı sunulacağı netlik kazanmadı. Birkaç ülkedeki kullanıcılarının teste tabi tutulduğu özellik, fragmanları izleme zorunluluğu da barındırmıyor. Yani video reklamlarını izlemek istemeyen kullanıcılar, fragmanları atlayarak istedikleri içeriği izlemeye devam edebilecekler. Bakalım Netflix bu hamlesinde başarıya ulaşabilecek mi?