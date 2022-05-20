Netflix, 'Bir Şeyler Oynat' özelliğinin çocuklar için oluşturulan versiyonu 'Gizemli Kutu'yu duyurdu. Özellik, tıpkı yetişkin profillerde olduğu gibi rastgele bir içeriğin anında oynatılmasını sağlayacak.

Günümüzün en popüler dijital içerik platformu Netflix, kullanıcılarının rastgele içerikler izlemesini sağlayan ‘Bir Şeyler Oynat’ özelliğine benzer bir özellik için hazırlıklara başladı. ‘Mystery Box (Gizemli Kutu)’ olarak adlandırılan yeni özellik, temelde Bir Şeyler Oynat tuşunun çocuklar için özel versiyonu olacak.

Netflix, özelliği duyurduğu blog gönderisinde Gizemli Kutu’nun platformda nasıl görüneceğini de bir ekran görüntüsüyle paylaştı. Gizemli Kutu, Netflix ana sayfasında içeriklerin yanında standart bir içerik gibi gözükecek ve görselinde parlak renklerle bir soru işaretine yer verecek.

Gizemli Kutu böyle gözükecek:

Yeni özellikle birlikte Netflix izleyen çocuklar, tıpkı yetişkin profillerinde olduğu gibi rastgele bir içeriği anında izlemeye başlayabilecekler. Bu özellike ile çocukların Netflix’le olan etkileşimleri de Netflix’te geçirdiği vakitin de artış göstermesi bekleniyor.

Netflix, çocuklara ilişkin yaptığı geliştirmelerine devam ederken geçtiğimiz yıl Kids profilini görsel olarak yenilemiş, çocukların Netflix’te dolaşmasını görsel açıdan kolaylaştırmıştı. Bununla birlikte çocuklara kendi bölgelerinde en popüler olan 10 içerik de listelenmeye başlamıştı.