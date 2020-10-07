Netflix, TV başında sık sık uyuyakalanlar için sunmuş olduğu 'Hâlâ izliyor musunuz?' özelliği için kapatma seçeneği test ediyor. Testlerin ne zaman tamamlanacağı ve özelliğin kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi film de dizi yayın platformlarından Netflix, geniş içerik kütüphanesiyle abonelerine keyifli zaman geçirmeyi vadederken, sunmuş olduğu özelliklerle de seyir keyfini daha üst kademeye taşımaya çalışıyor. Netflix’in temelde kullanıcı dostu gibi görünen ancak bir o kadar da sinir bozucu olan özellikleri de bulunuyor ve bu özelliklerden biri de ‘Hâlâ izliyor musunuz?’ sorusu.

Eğer Netflix hesabınızda ‘Sonraki bölümü otomatik olarak oynat’ özelliği aktif ise ve bir dizinin iki bölümünü video oynatıcıyla herhangi bir etkileşime girmeden art arda izlediyseniz Netflix, bir sonraki bölümün ikinci dakikasında ekranda "Hâlâ izliyor musunuz...?" şeklinde bir uyarı göstererek izlemeye devam edip etmemek istediğinizi soruyor.

Netflix, özellikle televizyon karşısında sık sık uyuyakalanlar için faydalı gibi görünen bu özelliğin amacını, “Bu soruyu sormamızın nedeni, eğer gerçekten izlemiyorsanız kaldığınız yeri kaybetmemenizi veya gereksiz internet verisi kullanmamanızı sağlamaktır.” şeklinde açıklıyor ve temelde kullanıcı yararına hizmet etmiş oluyor.

Bununla birlikte, herkes Netflix izlerken TV başında uyuyakalmıyor. En sevdiğiniz dizinin yeni sezonunu bir gecede bitirmek için TV karşısına kurulmuş keyif yaparken ekranda bir anda "Hâlâ izliyor musunuz...?" şeklinde bir uyarı çıkması, fazlasıyla sinir bozucu olabiliyor. Özellikle de kumanda tek seferde ulaşabileceğimiz bir yerde değilse…

Bazı Netflix abonelerinin sosyal medya paylaşımları ve The Verge’ün bir Netflix sözcüsüne teyit ettirdiği bilgilere göre Netflix, sinir bozucu "Hâlâ izliyor musunuz...?" uyarısını kapatma seçeneğini test ediyor. Testin bölgesel olarak gerçekleştirildiği düşünüldüğünden kapatma seçeneği herkes için yayınlanana kadar "Hâlâ izliyor musunuz...?" uyarısıyla karşılaşmaya devam edebilirsiniz.

Aslına bakacak olursak Netflix, "Hâlâ izliyor musunuz...?" uyarısı ile karşılaşmamanızın bir yolu olduğunu belirtiyor: Sonraki bölümü otomatik olarak oynat özelliğini kapatmak. Bu sefer de izlediğiniz dizinin bölümleri arasında daima manuel olarak geçiş yapmanız gerekecek.