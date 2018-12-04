Netflix, Hakan: Muhafız'ın İkinci Sezonunu Onayladı

Netflix, Türkiye'deki ilk orijinal yapımı Hakan: Muhafız'ın galası sırasında dizinin ikinci sezonunu resmi olarak onayladı. İkinci sezonun yayın tarihi ise henüz bilinmiyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi akış servisi olan Netflix’in Türkiye’deki ilk orijinal yapımı olacak Hakan: Muhafız, 14 Aralık’ta yayına girecek. Dizinin 8 bölüm sürecek ilk sezonu henüz yayınlanmamış olmasına karşın dizinin bugün gerçekleşen gala ve basın gösteriminde ikinci sezonu resmi olarak onaylandı.

Başrolünde Hakan karakteri ile Çağatay Ulusoy’un yer aldığı dizide Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, ve Burçin Terzioğlu gibi pek çok ünlü isim yer alıyor. Ayrıca basın gösteriminde yer alan bir kişinin paylaştığı tweetlere göre Boran Kuzum ve Engin Öztürk’te ikinci sezonda oyuncu kadrosunda yer alacak.

Ayrıca etkinlikte yer alan Netflix Uluslararası Orijinal Yapımlardan sorumlu Başkan Yardımcısı Kelly Luegenbiehl, Beren Saat’in başrolünde olacağı Netflix’in Türkiye’deki ikinci orijinal yapımı hakkında da detayları paylaştı. Buna göre dizi, Hakan: Muhafız gibi fantastik kurgu türünde olacak ve Beren Saat, süper kahraman olarak karşımıza çıkacak. Dizinin adı ya da dizide yer alacak diğer oyuncular ise henüz açıklanmadı.