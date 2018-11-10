Netflix, Hindistan sinema sektörüne 8 yeni film ve 1 yeni diziyle hızlı bir giriş yapıyor.

Netflix'in Hindistan'a yapacağı büyük yatırım, Netflix'in platformunu daha da çeşitlendirecek. İçlerinde Hollywood'dan ve elbette Bollywood'dan da aktörlerin ve prodüksiyon ekibinin bulunduğu 8 orijinal film ve 1 orijinal dizi ile Netflix, kullanıcılarını farklı bir kültür ve yaşam tarzıyla buluşturacağını bugün itibariyle duyurdu.

Hindistan'ın özel bir bölgesi olan Maharaştra bölgesine ait ve sadece bu bölgede konuşulan bir dil olan Marathi dili kullanılarak drama filmleri; Priyanka Chopra tarafından Firebrand, Bollywood'un sevilen ismi Madhuri Dixit tarafından 15th August (Ağustos'un 15'i) ve son olarak Cobalt Blue (Kobalt Mavisi) Netflix tarafından çekilecek.

Hindistan'ın silikon vadisindeki iki girişimci erkeğin yakın dostluğunu anlatan Upstarts, çok duygusal bir dram filmi Music Theater (Müzik Tiyatrosu), 2008'de Hindistan, Mumbai'de gerçekleşen bombalı terör saldırılarını yeniden canlandıran ancak sadece Güney Asya'dan izlenebilecek Netflix Orijinal Filmi Hotel Mumbai (Mumbai Oteli) ve intikam filmi Chopsticks de Netflix'in Hindistan sinema sektörüne giriş yapacağı filmler arasında.

8 adet yepyeni Netflix Orijinal Filmi'nin yanında; hayalet avcısı bir grup genci konu alan Netflix Orijinal Dizisi Typewriter, Netflix tarafından duyurulan yapımlar arasında.