Netflix, Hollywood’un Tarihi Mısır Tiyatro Binasını Aldı

Netflix, Hollywood’da bulunan ünlü ve tarihi Mısır tiyatro binasını satın aldı. Şirket, bu adımıyla Hollywood'a daha fazla yakınlaşmak istiyor. American Cinematheque organizasyonu da tesisi kâr amacı gütmeden kullanmaya devam edecek.

Yayın ve içerikleri ile gönlümüzde taht kuran Netflix, bir yıldan beri gözünü diktiği Hollywood’a ait hem ikonik hem de tarihi Mısır Tiyatro Binası’nı resmi olarak satın aldı. Satın aldığı bu binayı yeniden tasarlayacak olan yayın devi, binayı yeniledikten sonra diğer yapımlara ek olarak özel içerikleri yayınlama amacıyla kullanarak tesise yeni bir atmosfer getirmeyi planlıyor.

Bilindiği üzere tesis, 1998 yılında American Cinematheque isimli kâr amacı gütmeyen bir organizasyon tarafından yeniden kullanıma açılmıştı ve görünen o ki, organizasyon tesisin yeni sahibiyle de çalışmaya devam edecek.

Tarihi Mısır Tiyatro binası hakkında bilgi:

Ünlü Mısır Tiyatro binası, 1922 yılında inşa edilmiş olan ve günümüze kadar varlığını sürdürmeyi başarmış Hollywood simgelerinden biridir. İlk başlarda Robin Hood gibi klasik yapımların galalarının yapılmasında kullanılan tesis, film endüstrisinin birçok klasiğine yayınlanma konusunda ev sahipliği yapmıştır. Bir süre faaliyetleri duran bu ikonik ve tarihi bina, 1998 yılında American Cinematheque tarafından yeniden açılmış ve o zamandan beri aktif olarak kullanılmaya devam etmektedir.

Geçtiğimiz 2019 yılı ağustos ayında birçok site tarafından ortaya atılan iddialara göre Netflix, o zamanlarda yalnızca satın alınıp özel olarak kullanılmasına yönelik ön görüşmesini yaptığı bu tesisin satın alma işlemlerini tamamlayarak artık resmi olarak yeni sahibi oldu. Bununla beraber, American Cinematheque organizasyonu da tesisi kâr amacı gütmeden kullanmaya devam edecek.

Satın alma işlemi sonrasında yapılan basın açıklamasında Netflix’ten Scoot Stuber, yayın devinin tesisin tarihi ve efsanevi mirasını korumak ve izleyicilere akıllarda kalır izleme deneyimi sunabilmek adına yukarıda bahsettiğimiz kâr amacı gütmeyen American Cinematheque organizasyonu ile iş birliği yaptığını da ifade etti.