Netflix, İlk Prodüksiyon Stüdyosunu Satın Alıyor

Netflix'in yeni stüdyosunun adresi olarak ise New Mexico gösteriliyor. Yeni stüdyo, pek çok yeni program da demek.

Netflix, video kaset kiralama ile başladığı kariyerinde çok önemli noktalara gelmiş bir şirket. Kaliforniya'da gittikçe daha etkili hale gelen firma, bu defa gözüne New Mexico'yu kestirmiş vaziyette. İnternet yayıncılığının devi, New Mexico, Albuquerque'da bulunan ABQ Stüdyoları'nı satın alarak ilk prodüksiyon stüdyosuna da kavuşmuş olacak. Ufak pürüzlerden dolayı henüz anlaşma kesinleşmemiş olsa da görüşmelerde sona gelindiği biliniyor. Yeni yerin seçilme nedenleri arasında ise Yerel Ekonomik Kalkınma Fonu'ndan gelecek 10 Milyon Dolar ve Albuquerque'ttan gelecek ve 4,5 Milyon Dolar'ı bulabilecek kaynaklar var.

Doğal olarak bu durum, Netflix'in gözünde eyaleti cazip kılıyor. Planlarda, yeni kurulacak olan merkezin, gelecek on yılda eyalete bir milyar dolar kazandırması ve en az 1000 kişiye iş imkanı sağlaması bekleniyor. Bu doğru olsa da olmasa da, Logan ve Breaking Bad gibi yapımlara ev sahipliği yapmış tesise değer katacağı kesin.

Netflix'in eyalet seçimi çok da şaşırtmadı; Godless, Longmire ve The Ridiculous Six gibi serileri firma zaten bu eyalette üretmişti. ABQ'nun Chambers, Daybreak ve Messiah gibi serilerinin kullanılacağına da söz veren firmanın bu kararı, bölgede kök salmak istediklerini de gösteriyor. Ayrıca, piyasadaki rekabet de onları buraya itmiş olabilir. Meşhur Culver Stüdyoları hali hazırda Amazon'da, Apple ise Culver City'de bir başka mekan ile görüşme halinde.