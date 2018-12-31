Black Mirror: Bandersnatch, yayınlanır yayınlanmaz dünya çapında ses getirmeyi başardı. 5 saatlik uzunluğu ve interaktif yapısı ile daha yayınlanmadan konuşulmayı başaran film, gizli sahnesi ve sürpriz yumurtasıyla yayınlandıktan sonra da fazlasıyla merak uyandırdı.

Black Mirror dizisinin ilk bağımsız filmi olan Black Mirror: Bandersnatch, 28 Aralık’ta dünyanın en büyük çevrimiçi akış platformu Netflix’te yayınlandı. Toplam 312 dakika süren ve izleyicilerin tercihlerine göre 5 farklı sonla bitebilen bu interaktif film, şirketin umduğu kadar ses getirmeyi başardı. Bunun asıl nedeni ise Netflix'in son derece akılcı reklam politikası.

Black Mirror: Bandersnatch, birbirinden bağımsız sonları ile fazlasıyla ‘enteresan’ bir film olmayı başardı. Yalnızca '5 saatlik uzunluk' ve 'interaktiflik' dahi filmin merak edilmesi için bir neden oluşturuyor. Netflix, filmin içine her izleyicinin ulaşamayacağı benzersiz bir son ve bir sürpriz yumurta saklamış durumda. Bu da filmi izledikten sonra yeni merakların oluşmasını sağlıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi film, 5 farklı son ile bitebiliyor. Daha da önemlisi bu sonlardan yalnızca iki tanesinde adımları doğru bir şekilde uyguladığınızda erişebileceğiniz bir post-credit sahne bulunuyor. Spoiler vermemek adına bu sahnede neler olduğunu aktarmayacağız ancak aşağıdaki adımları uygulayarak post-credits sahnesine ulaşabileceğinizi söyleyebiliriz:

Sugar puffs

Thompson twins

Accept

Accept

Go back

Refuse

Yes

No

The Bermuda Triangle

Shout at Dad

Visit Dr. Haynes

Pull Earlobe

Take them

Follow Colin

Yes

Stefan

Go back

Colin

Flush them

Hit desk

Pick up book

PAC

Throw tea over computer

P.A.C.S.

20541

Who’s there?

Netflix

Try to explain

Tell him more

Fuck yeah

Fight her

Kick him in the balls

Who’s there?

White Bear symbol

Back off

Kill dad

Bury body

Yes

He jumped

Chop or bury?

Chop up body

Destroy computer

Pick up photo

White Bear symbol

Chop up body

Destroy computer

Get rabbit from dad

PAX

White Bear symbol

Chop up body

Destroy computer

Get rabbit from dad

Toy

Yes

Peki sürpriz yumurta nedir? Yine spoiler vermemek adına üstü kapalı bir şekilde açıklamamız gerekirse filmin bir noktasında teybe takılan bir kasın, bozuk, anlamsız bazı sesler çıkarıyor. Ancak fark edildi ki bu sesler aslında o kadar da anlamsız değil. Netflix, bu sesin içine gerçek bir veri yerleştirmiş durumda ve bu veri, ZX Spectrum emülatör ile çalıştırıldığında bir QR koda dönüşüyor. Bu QR Kod ise bizi direkt olarak bir oyun sitesine yönlendiriyor.

Burada asıl üzerinde durulması gereken nokta Netflix'in yalnızca yapım öncesinde ya da yapım sırasında değil, yapım sonrasında da reklama ne kadar önem verdiği. Sürpriz yumurtanın ortaya çıkması, filmin yeniden dikkat çekmesi anlamına geliyor. Ayrıca gizli bir sahnenin bulunması da filmi bir kere izleyen kişilerin öğrendikten sonra gizli sahneyi görmek için filmi yeniden izleyeceği anlamına geliyor. Bu bilgilerin sosyal medyada viral olması ise cabası.