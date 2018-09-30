Netflix'in İlk Türk Dizisi 'Hakan: Muhafız' Ertelendi

Netflix'in ilk Türk dizisi olması beklenen Hakan: Muhafız (The Protector), çekilen sahnelerin beğenilmemesi sebebiyle ertelendi.

Çağatay Ulusoy'un başrol olarak oynadığı dizinin ilk sezonun çekimlerine geçtiğimiz Mart ayında başlanmıştı ve Eylül ayında yayına girmesi bekleniyordu. Ancak Posta'nın haberine göre Netflix'teki yetkililer, Can Evrenol yönetmenliğinde çekilen ilk beş bölümü izledi ve beğenmedi.

Dizideki birçok sahne çöpe giderken Netflix yeni yönetmen arayışına girdi. Karar ise Umut Aral ve Gönenç Uyanık ikilisinde oldu.

Yeniden çekilen ve kurgulanan sahnelerin olduğu Hakan: Muhafız dizisinin, gecikmeden dolayı hem bütçesi arttı hem de yayın tarihi ertelendi. Dizinin yurtdışı tanıtımlarında da yayın tarihi Eylül olarak duyurulmuştu.

Netflix ortaya çıkan işten memnun kalmış olacak ki, yapım şirketiyle ikinci bir dizi için görüşmeye başladı.

Hakan: Muhafız'ın (The Protector) başrollerini Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü paylaşıyor. Dizi, N. İpek Gökdelen'in 2016 yılında kaleme aldığı Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi kitabından esinlenerek çekiliyor.