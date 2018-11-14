Netflix'in uzun zamandır adından hayli söz ettiren ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'dan (The Protector) ilk fragman geldi ve dizinin yayın tarihi de açıklandı.

Herkesin büyük bir merakla beklediği ve The Protector ismi ile tüm dünyada yayınlanacak olan Hakan: Muhafız'a ait ilk fragman ve yayın tarihi, Netflix Türkiye Instagram hesabı üzerinden paylaşıldı. Başrolde Çağatay Ulusoy'un olduğu yapım, yerli dizilerde görmeye alışık olmadığımız bir tür 'süper kahraman' temasıyla izleyicisiyle buluşacak ve senaryoya dair detaylar çok belirgin olmasa da görsel olarak beğenilecek gibi görünüyor.

İstanbul'u yok etmek isteyen karanlık güçlere karşı, güçlerinden habersiz bir kahraman olan Hakan'ın mücadelesini izleyeceğimiz yapımın ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Şu an için 2 sezon olarak planlanan dizinin ikinci sezonunun ise 8 bölüm olacağı gelen bilgiler arasında.

Dizinin Eylül ayında yayınlanması planlanıyordu ancak Netflix, çekilen ilk 5 bölümü başarısız bularak yeniden çekilmesini istemişti ve bu yüzden de yayın tarihi ertelenmişti. Yönetmeninde de değişikliğe gidilen dizinin görsel efektlerini ise dünyaca ünlü şirket Gradient Effects hazırlıyor. Bu da görsel anlamda beklentiyi yükseltiyor. Diziye dünyadan gelecek tepkiler de şimdiden merak konusu ancak bunu görebilmek için bir ay daha beklememiz gerekecek.