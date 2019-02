Hulu'nun Patronu Marvel Serilerini Diriltmeye Açık

Netflix’in iptal edilen Marvel dizileri Iron Fist, Luke Cage ve Daredevil kendilerine yeni bir ev bulabilir. Hulu’nun patronu, bu serilerin geri dönüşüne sıcak bakıyor.

Marvel hayranları, Netflix’in Marvel dizileri olan Luke Cage, Iron Fist ve Daredevil’in iptal edilmesinin ardından oldukça öfkelenmişti. Marvel dizileri için umutlandıran haber ise Hulu’dan geldi.

Hulu’nun özgün içeriklerinden sorumlu kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Erwich, Netflix serilerini diriltme ihtimalleri ile ilgili bir soruya verdiği cevapta, dizilerin tamamen rafa kalkmamış olabileceğini gösterdi. Erwich, firmasının Marvel ile olan işbirliğine, mümkün olan her şekilde devam etmeye istekli olduğunu belirtti. Teorik olarak, iptal edilen Marvel dizilerini devam ettirmek de bu fikre dahil.

Erwich, “Marvel, ilgilendiğimiz bir sürü seriye sahip. Tek gereken buna hazır olmaları, bu işlerin arkasında kimin olacağı önemli.” Bu oldukça mantıklı bir açıklama. Netflix’in iptal edilen dizileri, en az 2 yıl boyunca başka bir mecrada yer alamayacak. Yine de seriler daha sonra hayata döndürülebilir. Hazır olmak derken Erwich de bu süreci kastediyor olabilir.

Jessica Jones ve The Punisher hala Netflix’te devam eden seriler. Bu serilerin ne kadar süreceği ise bilinmiyor. Yine de Defenders kadrosunun bir araya gelmesi epey zaman alacak gibi.

Öte yandan Hulu, kendi Marvel serilerini de hazırlıyor. Hulu’da yayınlanacak olan 4 farklı Marvel yetişkin animasyonu var. Howard The Duck, M.O.D.O.K., Hit-Monkey ve Tigra and Dazzler serileri Hulu’da olacak. Bu karakterlerin toplandığı bir de ekip kurulacak. Ekibin adı The Offenders olacak.

Erwich, Runaways ile başlayan Marvel ortaklıklarının gelişerek devam ettiğini belirtirken, karşılarına yeni fırsatlar çıkacağını da söylüyor.