Netflix’in korku filmi Bird Box’ın ardından başlayan “Bird Box Challange”, Netflix’i korkutuyor.

Netflix’in yılbaşı döneminde çıkardığı korku filmi Bird Box, 45 milyondan fazla hesap tarafından izlenerek Netflix yapımları arasında en iyi ilk hafta performansına sahip olan yapım oldu.

Filmi izlememiş olanlar için hızlıca özet geçmek gerekirse (buradan sonrası biraz da spoiler içerir, filmin büyüsünün kaçmasını istemeyenleri hemen aşağıdaki paragrafa alalım) Sandra Bullock ve çocukları Kız ve Oğlan, nehirde yollarını bulmak ve tehlikeli bir ormandan geçmek zorundalar. Ormanda yaşayan bir canavarı görenler intihar ettiği için ekip, yolculuk esnasında göz bandı takmak zorundadır. Nereden çıktığı belli olmayan bir meydan okuma ise filmin kendisinden daha korkutucu hale gelmiş durumda.

Bir grup Amerikalı, filmden esinlenerek başladıkları bu meydan okumalarda göz bantları takıp günlük işler yapmaya çalışıyorlar. Bunlar arasında bazıları gözlerini kapatıp küvette yüzüyor, bazıları evin içinde koşturuyor ve çocuklarını duvara bodoslama çarpıyor, bazıları ise gözlerini bir bere ile kapatarak araba kullanıyor. New York’ta da gözlerini kapatarak gezen insanların haberleri geliyor.

Netflix’in resmi Amerika hesabından gönderdiği bir tweet ile takipçilerinden bu challenge’a katılmamalarını istedi.

“Bunu söylemek zorunda olduğuma inanamıyorum, ama LÜTFEN KENDİNİZE BIRD BOX CHALLANGE İLE ZARAR VERMEYİN. Bunun nasıl başladığını bilmiyoruz ve sevginizi takdir ediyoruz ama Oğlan ve Kız 2019 için tek bir dilek diliyor ve o da capsler yüzünden hastanelik olmamanız.”

Öyle görünüyor ki Amerikalıların tehlikeli meydan okumalara katılma huyu bu yıl da devam edecek.