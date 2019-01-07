Netflix, Roma Filmi İle 2 Altın Küre Ödülü Almayı Başardı

Netflix yapımı olan Roma, iki dalda Altın Küre Ödülü kazanmayı başardı. Bu ödüller En İyi Yönetmen ve Yabancı Dilde En İyi Film kategorilerinde geldi.

Çevrimiçi yayın platformlarının özel içerikleri oldukça gelişti. Netflix’in ya da Hulu’nun büyük ödüllere aday olması fikri bundan birkaç yıl önce garip karşılanırken bugün Netflix’in kendi yapımı olan Roma, iki Altın Küre Ödülü kazanmayı başardı.

Alfonso Cuaron’un yazıp yönettiği Roma filmi, 2018 yılında eleştirmenlerden en iyi tepkileri alan filmler arasında yer alıyordu. Filmin başarısı, önümüzdeki ay yapılacak olan Oscar ödülleri öncesinde dikkat çekti. Roma daha önce de Venedik Film Festivali’nin en büyük ödülü olan Altın Aslan’ı kazanmayı başarmıştı.

Netflix’in şirket politikası gereği filmleri sinemalarda gösterime girse bile bu gösterimler herhangi bir prömiyer gösterime sahip değildi. Ayrıca filmler sinemalarda gösterime girdiği anda Netflix’te de yayında oluyordu. Bu durum, Netflix filmlerinin bazı ödüllere adaylığını engelleyebiliyordu. Geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali’nde yapılan bir kural değişikliği, Netflix yapımlarının ödüllere aday olabilmesini engelledi.

Netflix bu politikasında değişikliğe gitti. Gravity filmi ile Oscar kazanan Cuaron’un yönettiği ‘Roma’, Coen Kardeşler’in filmi ‘Tha Ballad of Buster Scruggs’ ve Susanna Bier’in yönettiği ‘Bird Box’, Netflix’te gösterime girmeden önce bazı pazarlarda sinemalarda yer aldı ve Netflix’e daha sonra geldi.

Cuaron ayrıca En İyi Senaryo - Film kategorisinde de Altın Küre’ye aday oldu ancak ödülü ‘Green Box’ ile Peter Farrelly, Nick Vallelonga ve Brian Currie aldı.

Altın Küre’de oldukça baskın yapımlar olan Game of Thrones ve Netflix dizisi The Crown, bu yılki yarışmada adaylığa uygun olmadıkları için Altın Küre’de yer almadılar. Bu durum da farklı yapımlara öne çıkma şansı sağlamış oldu. Netflix 8’i dizi, 5’i film olmak üzere 13 adaylık elde ederken Amazon 9, Hulu ise 2 adaylık elde etti.

Amazon’un The Marvelous Mrs. Maisel’inde oynayan Rachel Brosnahan En İyi Kadın Dizi Oyuncusu -komedi/müzikal dalında, A Very English Scandal’dan Ben Whishaw da En İyi Yardımcı Oyuncu - Dizi dalında ödüle layık görüldüler. Netflix’in Bodyguard dizisinde rol alan Richard Madden ise En İyi Erkek Oyuncu - Dizi dalında ödüle kavuştu.