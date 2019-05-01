Popüler dizi ve film platformu Netflix, yeni yayınlarında ses teknolojisini arttıracağı bir sistem geliştirdi. Söz konusu sistem dizi ve filmlerle daha iyi bir işitsel deneyim sunacak. Netflix’in ses sistemiyle ilgili ortaya çıkan ilk detayları açıklıyoruz.

Belki bilgisayar ya da telefonlarımızda Netflix ve benzeri platformlardan içerikleri izlerken ses kalitesine çok dikkat etmiyoruz. Ancak iyi bir seyir deneyimi için sesler de görüntüler kadar önemli. Daha iyi bir ses almak için genelde yayın kalitesini değiştirmek gerekse de ek çözümlerle bu durum aşılabiliyor.

Netflix’in ses teknolojisini yöneten isim Scott Kreamer ve ekibi, daha önceki yıllarda yayımlanan içeriklerin genel ses kalitesini beğenmediklerini söylemişti. Kreamer’a göre içeriklerdeki sesler olması gerektiği düzeyde kaliteli değildi. Geçtiğimiz aylarda ses kalitesi üzerine odaklanan ekibin ilk sonuçları almaya başladığı söyleniyor.

Wired’ın haberine göre ses kalitesini arttırmak, kalite açısından oldukça önemli olan “bit hızını” arttırmaktan daha fazlasını gerektiriyor. Netflix’in geliştirdiği çözüm ise makine öğrenimine dayanıyor. İnternet bağlantı hızını anlık olarak kontrol eden bu sistem, görüntülerin çözünürlüğü değişse dahi ses kalitesinde bir büyük bir değişim yaşanmamasını sağlayacak.

İlk detaylara göre Netflix, yakın zamanda bu teknolojisini kullanıcılara “yüksek kaliteli ses” adı altında sunmaya başlayacak. Ancak ses yükseltme ve kaliteyi arttırma teknolojisi, ilk etapta herkes için geçerli olmayacak. Şimdlik sadece Dolby 5,1 ve Dolby Atmos ses çıkışına sahip cihazlarda çalışacak.

Netflix’in yeni sisteminde daha kaliteli ses için daha yüksek bağlantı hızı şartı da ortadan kalkacak. Ses verilerinin internet tüketimine de otomatik bir yöntemle ayar çekilmesi bekleniyor. Her ne kadar şimdilik Dolby ses çıkışları desteklense de ilerleyen süreçte, zayıf internet bağlantısına sahip herkes için oldukça mantıklı bir çözüm geliştiriliyor.

Netflix’in standart olarak sunduğu ses codec kalitesi 192 Kpbs ile 640 Kbps arasında değişiyordu. Yeni geliştirilen sistemle standart internet kullanıcılarının 640 Kbps’ye kadar ses almaları planlanıyor. Böyle bir durumda ses kalitesindeki artışın hissedilir şekilde artacağı söyleniyor.

Ses kalitesinin farklı değerlerde nasıl değiştiğini anlamak için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz:

Not: YouTube, 192 Kpbs değerine kadar ses desteği sunduğu için bu değerden sonrasında fark anlaşılmıyor.